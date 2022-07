În ultimii doi ani, viața Oanei Roman s-a schimbat complet. Ea a trecut printr-o perioadă grea atunci când a venit pandemia, pentru că totul se închisese și nu mai avea cum să își facă munca. Un alt moment greu pentru fiica lui Petre Roman a fost atunci când a divorțat de Marius Elisei, însă la scurt timp s-a împăcat cu tatăl fetiței sale.

În prezent, Oana Roman își câștigă banii din online, din campaniile publicitare pe care le are pe rețelele de socializare.

„Rețelele de socializare au devenit un job în sine pentru mine. Lucrul acesta nu era valabil înainte de pandemie, de exemplu, când încă eram doar pe PR și evenimente. Numai că, odată cu venirea pandemiei, mie mi s-au tăiat aripile. Adică tot ceea ce făceam eu practic era imposibil de făcut. Totul era închis. Singura variantă ca să ai activitate era online-ul.

Aveam un site, pe care eu m-am chinuit mulți ani să-l cresc, pentru că eu, în online, am crescut organic 100%. Adică nu am cumpărat urmăritori, nu am făcut campanii de promovare sponsorizată ale conturilor mele și am crescut organic, ceea ce a fost foarte greu.

Și a durat mult mai mult timp. Începând cu 2020, când a început pandemia, am început să mă concentrez mult mai mult pe zona de online. Să cresc, să fac postări altfel, să fac conținut mai de calitate, să fac campanii, și după aceea au început să vină și banii. Dar nu de la început.

Adică eu am muncit pe gratis cum se spune, mult timp, până când brandurile au început să mă bage în seamă, deși eram foarte cunoscută. Au vrut întâi să vadă ce tip de conținut fac, ce campanii sunt capabilă să fac. Și după aceea au început să vină spre mine”, a declarat Oana Roman pentru Fanatik.

„Am zis de data asta să profităm de toată notorietatea pe care eu o am”

Împreună cu Marius Elisei, vedeta deține un magazin online cu îmbrăcăminte pentru femei. Afacerea îi merge foarte bine și nu se plânge nicio secundă, chiar dacă este foarte multă muncă în spate.

„Am luat domeniu cu pagină de Facebook, de Instagram… era totul aranjat, doar să cumpărăm marfă și să ne ocupăm să o promovăm. Și am zis de data asta să profităm de toată notorietatea pe care eu o am, pentru că eu fac reclamă pentru alții, dar nu fac pentru mine. Și acum o să pot să fac pentru mine, pentru propria mea afacere. Și am lansat în toamna lui 2020 și din prima zi un «boom» incredibil, eu nu mă așteptam. A fost mult peste așteptările noastre.

Am rupt gura târgului, pentru că am început cu o zonă de produse foarte căutate de femei și anume body-urile modelatoare și colanții modelatori. Pentru că eu am nevoie de ele și am avut nevoie foarte mulți ani, și știam cât de multe femei vor să aibă produse de genul acesta, să fie de calitate. Și am umblat la zeci și zeci de furnizori, până am găsit produsul care să îmi placă. Cred că în prima zi, după ce am pus două poze pe Instagram, în 10 ore am avut 80 de comenzi”, a mai sus Oana Roman pentru sursa mai sus menționată.

