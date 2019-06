Oana Roman, detalii despre organizarea nunții lui Brigitte Sfăt și a lui Florin Pastramă. „Le-am ales camerele în care vor sta”

Oana Roman a dat detalii despre organizarea nunții lui Brigitte Sfăt cu Florin Pastramă pentru okmagazine.ro.

„Această nuntă va fi, practic, un reality show, care a început să fie filmat de vreo două săptămâni şi, cum eu sunt cea care mă ocup de tot ce înseamnă partea de organizare, de locaţie – Magic Place, de promovarea căreia mă ocup – tot ce ţine de petrecere sunt implicată şi eu.

Avem încontinuu filmări, am ales locaţia, am făcut degustarea de meniu, le-am ales camerele în care vor sta, am stabilit locul în care va fi cununia religioasă (va fi tot acolo, pe pajişte), am ales trupa care va cânta, candy-barul…

Şi acum urmează să facem degustarea tortului, repetiţiile pentru dansul mirilor. Suntem în pregătiri intense şi, practic, la două zile ne vedem să mai facem câte ceva”, a detaliat Oana Roman.

