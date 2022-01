Vedeta este mereu transparentă și vorbește cu urmăritorii săi de pe Instagram orice subiect. În această lună, Oana Roman a fost extrem de indignată când a primit factura la gaze și a văzut că are de plătit dublu față de anul trecut. Fiica lui Petre Roman s-a plâns public de prețurile mari din ultima perioadă, iar fanii săi i-au dat dreptate. Este o perioadă grea din punct de vedere financiar pentru toată lumea de când a început pandemia, iar costurile sunt tot mai mari.

„Totul s-a scumpit! Aproape dublu! Ceva horror. Gazele luna asta au venit fix la dublu față de anii trecuți. Benzina, produsele alimentare sau de curățenie. Unde vom ajunge? Salariile oamenilor nu s-au dublat. Și voi simțiți că s-a dublat tot?”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman, în vacanță cu familia

Oana Roman a plecat împreună cu partenerul ei și fiica lor pentru câteva zile în afara Bucureștiului. Cei trei se răsfață la un hotel din Ploiești, unde au parte de servicii așa cum și-au dorit. Vedeta are parte de câteva zile de liniște departe de casă.

Fiica lui Petre Roman încurajează femeile să aibă încredere în ele și să nu se lase afectate de părerile celor din jur. Oana Roman a postat un mesaj pe rețelele de socializare și le sfătuiește să se simtă bine în pielea lor.

„Da, încă mai am burtă, încă mai am celulita, nu am un corp perfect și nici nu mi- am propus asta. Nu lăsați pe nimeni sa va spună ca nu sunteți frumoase, ca nu sunteți apetisante ca nu sunteți dorite. Încrederea în voi este cea mai importanta. Nu va lăsați intimidate și nu va autocomplexati. Aveți grija evident de sănătatea voastră pentru că în unele cazuri obezitatea poate aduce multe neajunsuri dar nu cădem în extreme. Nu corpul perfect va va aduce fericirea, nici iubirea ca in povesti! Nu!

Eu am avut nevoie de mulți ani ca să capăt încredere multă în mine și sa nu mi mai pese de părerea altora. O puteți face și voi. Începând de azi! ❤”, a fost mesajul Oanei Roman.

