După ce a slăbit colosal, Oana Roman optează pentru ținute cu care reușește să atragă toate privirile atunci când își face apariția la un eveniment. Vedeta a ales pentru VIVA! Party un compleu negru format din pantaloni și un kimono pe care l-a accesorizat cu o curea care i-a pus talia în evidență.

De cele mai multe ori o vedem îmbrăcată în rochii, însă apariția de seara trecută a fost una de senzație. Oana Roman a respectat dress code-ul petrecerii și a ieșit în evidență cu peruca mov pe care a purtat-o. Fanii i-au transmis multe complimente pe rețelele de socializare, după ce a postat o fotografie cu ținuta, ba mai mult o admiratoare a încurajat-o să participe la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Motivul pentru care Oana Roman nu vrea să-și facă operații estetice

Deși ar fi putut oricând să apeleze la medicul estetician pentru a face orice intervenție estetică, Oana Roman preferă să rămână naturală și a explicat și motivul pentru care nu simte să facă aceste schimbări.

„Am 45 de ani și mă simt bine. Sunt încântată că pot să ies din casă fără machiaj și, deși am slăbit mult, pielea de pe față este încă ok. Nu m-am dat cu cremă pe față aproape deloc până de curând și nu am nici un fel de intervenții.

Nici măcar tratament nu ajung să fac mai des de două ori pe an. Mi-a scris cineva zilele trecute să mă operez la pleoape, pomeți, nas, ca să arăt ca x, mi-a dat un nume. Nu vreau să arăt ca nimeni și nu vreau să mă operez deloc la față.

Nu am trăit niciodată din aspectul fizic și nici nu caut asta. Am minte destulă încât să trăiesc bine fără să fac o obsesie din fizicul meu. Și asta pentru că am învățat mulți ani, mult și temeinic și apoi am muncit pe măsură”, a spus Oana Roman.





