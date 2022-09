În 2020, Oana Roman s-a mutat cu familia la vilă. Pe atunci, vedeta o avea și pe Mioara Roman, mama ei, alături de ea, așa că și-a dorit o locuință mare. Mioara Roman nu a petrecut mult timp cu ei, căci a fost dusă într-un centru de recuperare.

În casa încăpătoare au rămas doar Oana Roman, Marius Elisei și Isabela. Au șase camere la dispoziție, iar vedeta spune că e prea mult pentru ei. „Eu mă gândesc foarte serios că am o casă care a devenit prea mare și că poate ar fi bine să stau în una mai mică”, a spus vedeta, care se gândește serios să se mute.

„Eu luasem în calcul chestia asta de mult, nu din cauza facturilor, ci din cauza faptului că mi se pare că stau într-o casă pe care nu o locuiesc toată. Și ce sens are?!”, a declarat Oana Roman.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„M-am gândit la asta și mă gândesc serios cum stăm realmente. Eu am și mult teren și o casă foarte mare. Nu-mi trebuie atât. Dacă eram mai mulți membri ai familiei merita, dar așa…. Suntem noi 3 în 6 camere. Este prea mult.

Nu mai avem nevoie de atât spațiu. Ca să ce… să muncesc să curăț, să spăl, că întrețin… este bătaie de cap mult prea mare. Deci mă gândesc serios la o variantă în care să ne mutăm eventual într-una mai mică (n.r. casă) pentru că… nu neaparat de facturi, repet, ci de faptul că este și foarte mult timp ca să îngrijești o casă, pe care oricum nu o locuiești în întregime. Am 1.000 de metri în partea din spate, nici nu ajung acolo. Și cât stau eu acasă?!”, a mai declarat ea.

Oana Roman e revoltată și pentru facturile la gaz și la curent pe care le are acum, într-o perioadă a scumpirilor. „Își bat joc. Eu trimit indexul în fiecare lună, tocmai pentru ca să nu existe regularizările pe care să și le inventeze ei. De ceva vreme, eu trimit indexul și ei trimit o factură, după care îi fac storno, o pun pe zero. Luna viitoare îmi vine pe 2 luni, de 2-3 ori prețul. Mi se pare o bătaie de joc incredibilă”, a spus vedeta, care are grijă să facă economie la energie.

„Nu este vorba de sume, este vorba de faptul că își bat joc. Oricum este dublu și față de cât era. Am văzut că sunt niște cazuri cu niște zeci de milioane, eu încă nu sunt în situația asta, dar oricum este mult mai mult față de cât era. Și eu nu consum aberant, niciodată nu am făcut-o. Deși eu am o casă foarte mare. Pe noi tata, din anii `80, ne-a învățat că… nu pe ideea de economie pentru bani, pe ideea de sustenabilitate. Nicio resursă pe pâmântul ăsta nu este infinită. Deci, trebuie să consumăm cu măsură din toate: din apă, din gaze, din curent. Nu în sensul să stăm în frig și în întuneric, dar că trebuie să consumăm responsabil. Dar una este să consumi responsabil și alta este să își bată ăștia joc. Ca să ce… ca să își ia ei mai multe avioane”, a încheiat ea.

