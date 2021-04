Oana Roman și-a adus mama acasă în Vinerea Mare. Cum arată Mioara după tratament

Oana Roman este tare mândră de felul în care s-a recuperat mama ei, iar Mioara Roman pare că se simte foarte bine.

„Înainte ca mama sa facă recuperare nu era f bine si nu arăta ok. Sunt mandra ca după 1 luna de tratament mama arata asa la 81 de ani.

Azi am mers împreună la coafor și mi s a părut atat de eleganta și distinsa și mult mai în formă. I am făcut cadou de ziua ei acest sacou superb și am avut o mare placere sa ne facă Isa o poza.

E o poza făcută în zi Sfânta și sunt tare liniștita în suflet ca mama e bine și fac pentru ea tot ce pot”, a scris Oana Roman pe Instagram.

