Zilele trecute, Oana Roman și Marius Elisei au sărbătorit 10 ani de relație, iar joi seară, vedeta a anunțat despărțirea. Pe rețelele de socializare, fiica lui Petre Roman a făcut confesiuni neașteptate celor care o urmăresc. În ultima perioadă, ea era foarte tristă, fapt ce a fost observat de fanii săi.

Oana Roman a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Marius Elisei. Vedeta și tatăl fetiței sale au divorțat în anul 2021 la notar, iar la câteva luni distanță s-au împăcat. Se pare că povestea lor de dragoste a ajuns la final, asta pentru că Marius Elisei a decis să o părăsească pe Oana și să plece de acasă. Fiica lui Petre Roman și a Mioarei mărturisește că îi este foarte greu singură, pentru că are multe sarcini de îndeplinit și ajutorul partenerului ei era necesar.

„Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet.

Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură cu toate pe cap”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Și a continuat: „Trebuie să am grijă și de copil, și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e. El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”.

„Probabil că el avea varianta lui, o să spună adevărul lui”

Deși îi este greu, Oana Roman încearcă să își găsească puterea de a merge mai departe. Ea se va ocupa singură de creșterea fiicei sale, de treburile casei, de facturi, dar și să aibă grijă de puii cățelușei sale, Luna.

„Ultima perioadă, cel puțin din punctul meu de vedere, ultimul an a fost foarte greu. Eu l-am trăit ca pe o povară, ca pe o situație extrem de tensionată în care nu m-am simțit bine, nu m-am simțit împăcată. Nu m-am simțit fericită și am trăit-o așa degeaba. Eu am spus că lucrul acesta trebuia să se întâmple de mai demult. El a insistat foarte mult ca Luna să facă pui, deși eu nu mi-am dorit lucrul acesta și asta e. Nu și-a asumat această responsabilitate. Probabil că el avea varianta lui, o să spună adevărul lui, nu mă interesează”.

Ce spune Marius Elisei despre despărțirea de Oana Roman

Tatăl fetiței vedetei confirmă despărțirea și susține că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu fosta lui parteneră. Marius Elisei s-a mutat deja din casa în care locuia cu Oana Roman.

„Da, este adevărat! E treaba noastră ce s-a întâmplat, cert e că nu mai suntem împreună și nu mai vreau să am legătură cu această fată. Nu mai locuiesc cu ea. E treaba noastră cum vom face cu fetița. Detaliile interioare trebuie să rămână în interior, nu trebuie să fie făcut public totul”, a spus Marius Elisei pentru Spynews.ro.

El susține că și-a dorit mult această familie cu Oana Roman, însă nu au reușit să se înțeleagă, astfel că decizia cea mai bună a fost despărțirea.

„Nu ne mai înțelegeam de multă vreme. Eu mi-am dorit această familie cu toată puterea, dar dacă nu ai cu cine să-ți faci o familie, nu ai.“

