În această vară, fosta prezentatoare TV a ales mai multe destinații de vacanță în care a plecat singură sau alături de fiica ei, iar de cele mai multe ori țara pe care a vizitat-o în ultimele luni a fost Franța.

Aflată de această dată în Paris, Oana Roman a avut-o alături pe Isabela, fiica ei, iar pe Instagram a postat mai multe fotografii și filmulețe, pentru a le arăta și celor care o urmăresc cât de bine s-au simțit împreună.

„Și am venit la Paris! Vă prezint prima zi. Zbor, cazarea superbă pe care am găsit-o, plimbarea la Tour Eiffel și momente de neuitat împreună cu Isa”, a scris Oana Roman în dreptul unui clip video.

Apoi, vedeta a revenit cu multe poze și un nou mesaj în feed: „Colecționez amintiri și investesc în amintiri. E tot ce rămâne și tot ce contează. Momente trăite împreună cu copilul meu”!

În momentul în care fanii au văzut fotografiile și filmulețele cu Oana Roman și cu Isabela, fiica ei, au reacționat în număr foarte mare pe Instagram.

„Cea mai de preț investiție”, „Ce colecție! Felicitări”, „Superb”, „Ce frumoasă este Isa”, „Să vă iubiți și să vă respectați”, „Dragă Oana Roman, ai o fiică tare frumoasă”, „Minunate” și „Sunteți foarte drăguțe” au scris internauții în dreptul postărilor pe care le-a făcut Oana Roman.

„Paris și probabil cea mai frumoasă arhitectură la tot pasul. Parisul este istorie la aproape fiecare colț de stradă. Cel mai frumos, bun și rafinat mic dejun. Celebra ciocolată caldă cu frișcă naturală. Fructe proaspete… este superb”, a scris Oana Roman și la story pe Instagram.

