În urmă cu mai bine de un an de zile, Oana Zăvoranu avea propria emisiune online, pe canalul ei de Youtube, în care ironiza mai multe vedete din showbiz, dar și influenceri. Pe Cristina Ich o numea „Câh”, pe Adelina Pestrițu „Pinochio”, Pe Dorian Popa „Popey Musculosul”. Vedetele au răbufnit după emisiunile ei și au decis să o dea în judecată pe Oana Zăvoranu, care ieri, 14 aprilie, în Vinerea Mare, le-a cerut scuze.

„Astăzi am găsit puterea să fac pace cu mine…pentru că este o zi mare, Vinerea Mare, zi în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost batjocorit, scuipat, bătut , vândut pentru 30 de arginți și răstignit pe Cruce între doi tâlhari …pentru păcatele noastre!”, și-a început vedeta confesiunea pe Instagram.

Oana Zăvoranu: „Emisiunea acum îmi pare bizară și lipsită de sens”

Și a continuat: „Astăzi simt nevoie să îmi cer iertare tuturor persoanelor pe care le-am necăjit, jignit, supărat, de care am râs, prin intermediul unei emisiuni greșite ..emisiune care acum îmi pare bizară și lipsită de sens… Nici măcar nu am câștigat bani sau faima prin intermediul ei, ci doar mi-am arătat, cred, frustrarea neștiută de mine de la acea vreme spunând lucruri dureroase despre alții, sub formă unui pamflet.

Recomandări Aici Radio Kossuth, Budapesta: Un ascultător, Viktor Orban, întreabă dacă România e existentă din punct de vedere economic sau o ajută el și cu Putin?

Trist a fost că acei oameni niciodată nu mi-au greșit cu ceva!”. Ulterior, Oana Zăvoranu i-a înșirat pe toți cei cărora le-a greșit și le cere scuze. „Așadar, îmi cer scuze public în această postare , Adelinei Pestritu, Oanei Roman, Cristinei Ich, Alinei Ceusan, Andreei Bănică, lui Dorian Popa, Andei Adam, Gabrielei Cristea și Tavi Clonda, Ramonei și Monicăi Gabor, Andreei Mantea, Cătălin Botezatu, Ralucăi Bădulescu, Codin Maticiuc, Mihai Bendeac, Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan, Dianei Munteanu, Ștefaniei și lui Speak, adică tururor celor pe care i-am luat în ras în emisiunile mele de pe YouTube”.

Decizia luată de Oana Zăvoranu: „Nu voi mai repeta astfel de greșeli”

Vedetei în vârstă de 49 de ani îi pare rău de tot ce a făcut și anunță că în viața ei a avut loc o schimbare majoră. „Am devenit un om cerebral și puternic, am realizat că pacea interioară pe care o faci cu ține este cea mai importantă, am mai realizat că un om inteligent și integru întotdeauna este iertat de cei buni, atunci când iertarea se cere la timp și sincer”.

„Regret, nu voi mai repetă astfel de greșeli și îmi doresc că toți cei mai sus menționați să găsească în sufletele lor puterea de a o face și de a simți că scuzele mele sunt sincere…și mă vor ierta ❤️ Viață este frumoasă și trebuie trăită demn și frumos, cu suflet ușor și pace în inima ta Cu sinceritate, drag și prietenie , Oana”, a încheiat Oana Zăvoranu.

Recomandări Ministrul de Externe al Ucrainei a pus la București sare pe rana Rusiei cauzată de aderarea Finlandei la NATO. Ce cred că a transmis și României

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Primul care a reacționat la mesajul Oanei Zavoranu a fost Codin Maticiuc, care i-a acceptat scuzele, promovându-și din nou campania #spitalepublicedinbaniprivati, prin care renovează spitalele publice din România.

„Nu eram supărat așa că „iertarea” mea vine ușor. Am salvat și lista de oameni cărora le ceri scuze căci toți sunt ambasadori ai #spitalepublicedinbaniprivati și de mult voiam să îi trec undeva să nu uit să-i chem la ziua mea. Așa că chiar îți mulțumesc”, a scris el la postarea Oanei Zăvoranu.

Oana Roman a câștigat procesul împotriva Oanei Zăvoranu

Oana Roman a dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu din cauza jignirilor pe care i le-a adus public vreme de mulți ani. După nouă termene, Oana Roman a avut câștig de cauză. Instanța a decis ca Oana Zăvoranu să șteargă toate materialele de pe social media în care vorbește despre Oana Roman, dar și să-i plătească daune morale.

Potrivit deciziei judecătorești, Oana Zăvoranu era nevoită să-i plătească Oanei Roman suma de 25.000 de lei, aproximativ 5.000 de euro, pentru daune morale. Cu toate acestea, decizia instanței nu era una definitivă, iar actrița o putea ataca în instanță.

Recomandări Lecțiile vieții unei familii de români cu doi copii, în țara europeană unde „costul grădiniței se calculează în funcție de venit”

Oana Zăvoranu a fost dată în judecată și de Alina Ceușan, Cristina Ich, Anda Adam și Adelina Pestrițu. Ele au cerut ca instanța de judecată să îi interzică Oanei Zăvoranu să mai folosească, în public, numele lor.

GSP.RO Titi Aur, după accidentul auto mortal în care a fost implicată Monica Odagiu: „Am văzut imaginile, le-am analizat cu atenţie". Ce a remarcat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Românca pe care Ceaușescu a făcut-o cadou unui dictator african: povestea fantastică, de la canibali la Securitate

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

TVMANIA.RO Elena Gheorghe va petrece de Paște pe malul mării. Ce va găti artista? „Eu pregătesc meniul meu”. EXCLUSIV

Observatornews.ro Sfânta și Marea Sâmbătă din Săptămâna Patimilor. Tradiții și obiceiuri în Sâmbăta Mare, ziua tăcerii adânci înainte de Învierea Domnului

Știrileprotv.ro Joe Biden a început să plângă după ce l-a întâlnit pe preotul care i-a fost alături fiului său, Beau, înainte de a muri

FANATIK.RO Trucul secret care te ajută să cureți scurgerea de la chiuvetă în mai puțin de 10 minute. Instalatorii nu ți-l spun niciodată

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Cum vopsește Andreea Mantea ouăle de Paște cu fiul ei: 'Se zice că nu e bine, dar nu ai cum cu un copil inventiv'