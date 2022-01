Oana Zăvoranu și Alex Ashraf sunt căsătoriți din 2016. De atunci, cei doi soți sunt de nedespărțit, fac echipă și acasă, dar și la muncă, în afaceri. Au multe proiecte în derulare, dar și multe planuri de viitor. În România, cei doi au pus bazele unei clinici, dar au înființat și pe YouTube o emisiune online prezentată de către actriță.

Invitată într-o emisiune la Antena Stars, Oana Zăvoranu a mărturisit că ea și soțul se gândesc să plece în America. Nu vor să părăsească definitiv România, însă își doresc să locuiască acolo o perioadă.

„Vrem să plecăm în America și să ne ajute Dumnezeu să stăm și acolo, și aici. Am scăpat de oamenii toxici care nu vor să evolueze. (…) Eu dacă nu consider că ceva-ul ăla nu este la nivelul meu, eu mă opresc. Aștept să vină numai bine. La începutul anului mi-am făcut o listă cu soțul meu și ne-am propus ce vrem să se întâmple anul acesta”, a declarat Oana Zăvoranu, potrivit spynews.ro.

În urmă cu ceva vreme, într-un interviu pentru Libertatea, Oana Zăvoranu a făcut mărturisiri despre dorința ei cea mare de a locui în America. „Am fost extrem de plăcut impresionată de America. Prima oară am ajuns în Las Vegas, unde m-a întâmpinat o baie de lumini, o opulență, un lux și un miros de parfum în atmosferă. Am fost extrem de impresionată și am spus: pe bune, oamenii ăștia chiar așa de evoluați sunt și noi nu? (…) Întotdeauna am simțit că mi-aș dori să locuiesc acolo și sper să se și întâmple. Nu aș vrea să trăiesc mereu acolo, dar cel puțin jumătate din timp”, a declarat ea.

Oana Zăvoranu vrea să facă un documentar

Anul acesta, vedeta nu are de gând să se mulțumească cu proiectele pe care deja le are în derulare, vrea să se implice și în altele. Spune că își dorește să realizeze un documentar. „Va fi parțial despre viața mea și, evident, parțial ficțiune. Este o mare provocare. Aș vrea să fac inclusiv un documentar despre anumite pasaje din viața mea.

Când zic documentar, mă refer la acel gen de documentare pe care le vedem pe Discovery Investigation, cu oameni care au participat, care vin cu mărturii. Cred că ar fi o premieră în România. Nu știu dacă a mai făcut cineva”, a mai dezvăluit Oana Zăvoranu, care e tentată să revină în televiziune, în interviul Libertatea.

