În anul 2016 existau zvonuri că relația dintre Oana și Octavian Strunilă ajungea la sfârșit din cauza problemelor cu banii. Cei doi s-au căsătorit după 9 ani de relație, deși actorul o ceruse în căsătorie de patru ori până atunci. Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, vedeta a recunoscut că au existat probleme între el și mama copiilor lui.

Totul se petrecea înainte ca acesta să participe la emisiunea „Ferma vedetelor” de la PRO TV. Octavian Strunilă a mărturisit că din cauza depresiei pe care o avea din cauza lipsei banilor și a jobului, el începuse să devină furios, fără motiv, pe partenera sa.

„Am avut, ca-n orice familie. Vreau să zic că momentele mele de cumpănă au fost necesare. Oamenii trebuie să se oprească la un moment dat în loc și să se uite la relația lor dacă este bolnavă pe undeva și să o repare. Relațiile care tind să nu fie luate la ochi, adică să nu fie cântărite… pot duce în direcții greșite, adică să vezi… Problemele erau din exterior spre interior, adică născute din problemele care erau cu meseria, că nu mai aveam la momentul respectiv job și încercam să mă repliez într-o zonă total nouă pe care o descopeream atunci, adică făceam spectacol de teatru. Banii erau puțini, eu eram nervos tot timpul, eram agresiv. Aveam impresia că dacă nu găsesc o pereche de șosete în casă este din cauză că le-a pus undeva Oana. Am avut o perioadă, la un moment dat, când eu mi-am dat seama că dau vina pe ea pentru niște lucruri care sunt legate de mine. Am avut o perioadă în care a fost mai dificil, dar am trecut peste”, a declarat Octavian Strunilă.

Octavian Strunilă: „Am greșit total, recunosc”

Cei doi au reușit să treacă peste perioada dificilă din relația lor, iar după ce s-a întors de la „Ferma”, totul s-a schimbat. Actorul a recunoscut că era mai tot timpul nervos și agresiv, însă niciodată nu a fost violent cu Oana. De asemenea, el a trecut și printr-o depresie din cauza faptului că nimic nu-i mai mergea așa cum își dorea.

„Nu am fost consiliere. Am trecut. Faptul că am fost plecat trei luni în «Ferma vedetelor», ca-n armată am fost. Când m-am întors, s-au aranjat lucrurile. Am greșit total, recunosc. Nu am fost niciodată violent, nu am fost niciodată violent nici măcar în limbaj. Aveam senzația că lucrurile nu ies, pentru că… e nașpa să trăiești în casă cu un om în depresie. Eram în depresie în anii respectivi și aveam toate motivele”, a mai spus vedeta în cadrul podcastului.

Octavian Strunilă spune că nu ar putea să își înșele niciodată soția și că nu înțelege oamenii care fac astfel de lucruri. „Eu văd în jurul meu familii care sunt… care stau pentru copii. Eu dualitatea asta nu o înțeleg, cu amanta. Cum poți să trăiești așa? Să fii și acasă, și încă într-un loc… oricât de actor aș fi. Adevărul e unul singur”, a zis acesta.

Actorul a ținut să-i mulțumească soției sale că este un adevărat sprijin pentru el. Oana îl ajută de fiecare dată când are nevoie și este prima căreia îi cere părerea în orice proiect.

„Oana a fost un mare echilibru, pentru că a înțeles de foarte multe ori că unele căderi de-ale mele erau justificate de lipsa de activitate. Mă bazez 100% pe ea la educația copiilor”, a declarat Octavian Strunilă.

