CRBL este tatăl unei fete adolescente, din căsnicia cu Elena, însă relația lor s-a răcit, după ce artistul a cunoscut-o pe Olga. Întrebată dacă se vede mamă, Olga Guțanu a mărturisit că este prea devreme pentru acest moment, ea având doar 24 de ani.

„Sincer, încă nu. Încă mă simt eu, nu știu, simt că nu e momentul, vreau să mai copilăresc, cum s-ar spune. Adică e o responsabilitate enormă, deci enormă.

Fără ajutorul cuiva, să cresc eu singură un copil, deci e misiune imposibilă, cum s-ar spune (…) El își ascunde foarte bine emoțiile. Sincer, nu prea mă lasă să i le văd. Mai intuiesc eu ce se întâmplă, dar se cam ascunde”, a declarat Olga Guțanu, în podcastul moderat de Bursucu.

„Dacă aș simți că nu mai e chimie între noi sau nu mai e nimic, ne-am despărți. Nu s-ar ajunge la momentul ăla în care să mă ceară și eu să spun „Nu” ”, a mai spus ea.

După despărțirea de Elena, femeia alături de care a trăit o poveste de dragoste de peste un deceniu, CRBL și-a refăcut viața, însă fericirea lui este umbrită de relația tot mai rece cu fiica sa, Alessia. Artistul a vorbit deschis despre suferința pe care o trăiește și despre distanța emoțională care s-a creat între el și adolescentă.

„Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta.

E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”, a declarat CRBL, în podcastul lui Bursucu.

