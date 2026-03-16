One Battle After Another, cel mai bun film din 2025

Premiul a fost acordat regizorului, alături de producătorii Sara Murphy și regretatul Adam Somner, asistent de regie principal la realizarea filmului. Aceasta este prima victorie în această categorie pentru Anderson, deși a mai fost nominalizat cu filmele sale anterioare, precum „There Will Be Blood”, „Phantom Thread” și „Licorice Pizza“

În cadrul aceleiași gale, Anderson a câștigat și premiile pentru Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu adaptat, bazat pe romanul „Vineland” scris de Thomas Pynchon.

Succesul de la Oscaruri nu este singura realizare notabilă a filmului. „One Battle After Another” a obținut anterior trei premii la Critics Choice Awards 2025, inclusiv pentru Cel mai bun film, și patru Globuri de Aur, inclusiv pentru Cel mai bun film – Comedie sau Musical. De asemenea, filmul a câștigat șase trofee la Premiile BAFTA, iar Institutul American de Film l-a inclus în lista celor mai bune zece filme ale anului 2025.

13 nominalizări și 6 statuete

Pe lângă premiile pentru regie și scenariu, filmul a excelat și în categoriile tehnice și actoricești, câștigând premii pentru Cel mai bun montaj, Cea mai bună distribuție și Cel mai bun actor în rol secundar, acordat lui Sean Penn. Cu un total de 13 nominalizări la Oscaruri, One Battle After Another a plecat acasă cu 6 statuete aurii.

În ciuda obișnuinței sale de a evita campaniile de promovare, Anderson a participat la câteva evenimente cheie în sezonul premiilor, consolidând astfel poziția filmului său drept unul dintre cele mai apreciate ale anului.

Pentru premiul oferit celui mai bun film din 2025 s-au bătut 10 nominalizați: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners și Train Dreams.

