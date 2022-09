Seria interviurilor emoționante, realizate de Mihai Ghiță la “În Oglindă”, emisiune ce poată fi vizionată în exclusivitate pe canalul de YouTube thexclusive, continuă și în această săptămâna cu o invitată foarte îndrăgită de publicul din țară, dar și de peste hotare: Otilia Bilionera.

Otilia Bilionera, pe numele real Otilia Brumă, cântăreață de muzică dance, reggaetton și latino, a cucerit inimile a milioane de oameni în 2014, atunci când lansa piesă „Bilionera”, melodie care a trecut rapid granițele țării, devenind cunoscută în plan internațional. În vârstă de 30 de ani, frumoasa și talentata artistă face mărturisiri incredibile, încărcate de emoție, despre viață sa, la “În Oglindă”.

Artista vorbește și despre copilăria ei, familie, impactul pe care l-a avut celebritatea asupra ei, dar și despre cum este viața din spatele scenei.

„Atunci când am reușit cu hit-ul au început să fie foarte multe plecări, foarte multă presiune pe mine, nu neapărat din partea familiei, (…) ci din partea managerului… Nu aveam dreptul la o viață privată, și atunci eram foarte stresată. Trebuia să fiu perfectă, să fiu altcineva! (…) M-am simțit folosită!”, mărturisește Otilia Bilionera.

Recomandări Niciun post de televiziune nu a prezentat publicului în principalul jurnal de știri tema banilor cheltuiți de partidele de la guvernare pe TV

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„El a început să se sature ca eu să fiu mereu bolnavă, să am mereu nevoie de ajutor”

Șirul dezvăluirilor din spatele scenei ale Otiliei Bilionera nu se opresc aici. Artista rememorează cât de greu i-a fost atunci când a avut grave probleme de sănătate, dar și cum s-a produs ruptura de fostul iubit, artistul turc Sinan Akcil.

„Am avut o operație, o hemoragie internă. Am avut un chist, care s-a spart, chiar de ziua mea (…) El m-a dus la spital, (…) era obișnuit cu mine, eram o fire mai bolnăvicioasă … mereu mergeam la spital (…). La numai o luna după această intervenție chirurgicală, mi-am pus implanturi (mamare – n.r.), era cea de-a doua anestezie generală, corpul meu era foarte slăbit! Atunci am intrat într-o depresie. Făceam atacuri de panică (…) eram tot timpul supărată, el a început să se sature ca eu să fiu mereu bolnavă, să am mereu nevoie de ajutor (…) . Luam uneori pastile și dormeam câte două zile … Atunci s-a produs o ruptură între noi!”, a povestit artista despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa.

Recomandări Harta „intersecțiilor negre” din traficul bucureștean. Una singură e în centru

Interviul integral, cu mărturisirile emoționante ale Otiliei Bilionera, îl puteți urmări pe canalul the YouTube theXclusive, aici:

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Observatornews.ro Experiment Observator. Cât economisim dacă scoatem TV-ul din priză când plecăm de acasă: "Este un consumator invizibil"

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat cu tânăra care a găsit 21.800 de lei într-un bancomat și a plecat cu ei

FANATIK.RO Top 5 zodii care renasc din propria cenușă în această toamnă. Săgetătorii sunt triumfători

Orangesport.ro ALERTĂ | Un club din Liga 1 şi-a cerut falimentul. Când va fi judecată cererea. FOTO

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2022. Taurii pot pierde astăzi multe, fără să-și dea seama, în special în relațiile cu cei dragi, pierd teren și încrederea lor