7 reguli pentru o siluetă ideală vara. Ce consumă Otniela Sandu dimineața pe stomacul gol, înainte de a mânca

Vedeta a vorbit despre obiceiurile care o ajută să își mențină forma fizică și a dezvăluit câteva dintre secretele pentru siluetă pe care le aplică în fiecare zi, indiferent cât de încărcat îi este programul.

Unul dintre cele mai importante obiceiuri despre care vorbește Otniela Sandu este mersul pe jos, activitate pe care o consideră esențială pentru menținerea unei forme fizice bune.

„Sunt o persoană foarte activă și am bucuria asta a sportului încă de mică. Nu există zi în care eu să nu merg minimum 30 de minute pe jos. Indiferent ce fac și dacă sunt obosită, păstrez mersul pe jos. Uneori cobor mai devreme din Uber doar ca să mai merg puțin pe jos”, a spus fosta concurentă de la „Ferma”.

Specialiștii recomandă cel puțin 30 de minute de mișcare moderată zilnic, iar mersul pe jos rămâne una dintre cele mai simple și eficiente metode pentru controlul greutății și sănătatea cardiovasculară.

Otniela Sandu merge pe munte sau cu bicicleta în weekend

Un alt aspect important este diversitatea activităților fizice. Otniela Sandu spune că nu urmează permanent un program strict de antrenamente, însă încearcă să fie activă în orice context.

„În weekenduri mă cațăr pe munți, merg cu bicicleta și fac în permanență câte ceva. Merg și la sală, dar nu pot să spun că sunt într-un program constant. Mișcarea de orice fel este prezentă zilnic în viața mea”, a adăugat vedeta.

Tot mai mulți specialiști susțin că activitățile recreative, precum drumețiile sau mersul cu bicicleta, pot avea efecte similare cu antrenamentele clasice atunci când sunt practicate constant.

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Una dintre cele mai căutate întrebări pe internet este legată de alimentația vedetelor și de modul în care acestea își păstrează silueta. În cazul Otnielei Sandu, răspunsul este simplu: fără interdicții și fără cure drastice.

„Nu-mi amintesc vreodată să fi ținut regim. Mănânc în porții mici și nu mă feresc de ceva de ce mi-e poftă. Dacă într-o zi am mâncat mai mult sau mai greu, aleg ulterior mese mai ușoare. Nu este vorba despre ce mănânci neapărat, ci despre cum mănânci”, a mai spus Otniela Sandu.

Vedeta recunoaște că uneori consumă pizza sau paste chiar și seara, însă încearcă să păstreze un echilibru general și să evite excesele zilnice. Printre ritualurile sale zilnice se află și consumul unei lingurițe de ulei de măsline pe stomacul gol, urmat de unul sau două pahare de apă înainte de micul dejun.

„Când mă trezesc dimineața, consum o linguriță de ulei de măsline și beau apă înainte de a mânca. Asta fac eu și simt că mă ajută foarte tare”, a mărturisit Otniela Sandu.

Nutriționiștii atrag însă atenția că efectele acestor obiceiuri pot varia de la o persoană la alta, iar menținerea unei greutăți sănătoase depinde în primul rând de alimentația echilibrată și de activitatea fizică regulată.

Vedeta merge constant la masaj

Pe lista obiceiurilor care contribuie la starea sa de bine se află și masajul corporal, pe care îl consideră benefic pentru aspectul pielii: „Sunt adepta masajului corporal. Arată pielea bine, este un fel de drenaj limfatic și ajută pentru celulită”!

Masajul poate contribui la relaxare și poate îmbunătăți temporar aspectul pielii, însă specialiștii subliniază că rezultatele pe termen lung depind de stilul general de viață.

Poate cel mai neașteptat dintre secretele Otnielei Sandu este legat de starea emoțională și de bucuria lucrurilor simple: „Iubesc foarte tare copiii și îmi place să râd cu ei. Am auzit că și râsul ajută la un abdomen sănătos. Cam astea ar fi secretele mele”!

Dincolo de alimentație și sport, tot mai multe studii arată că reducerea stresului și menținerea unei stări emoționale pozitive pot influența inclusiv obiceiurile alimentare și sănătatea generală.

Cele 7 reguli ale Otnielei Sandu pentru silueta ideală:

mergi pe jos minimum 30 de minute în fiecare zi

alege activități fizice care îți fac plăcere, nu doar sala de fitness

nu ține diete drastice și evită interdicțiile totale

consumă porții moderate și păstrează echilibrul alimentar

hidratează-te înainte de masă

acordă atenție recuperării și masajului corporal

râzi mai mult și redu stresul din viața de zi cu zi

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