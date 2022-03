Ovidiu Lipan „Țăndărică”, 69 de ani, considerat fie „puștiul teribil al tobelor”, fie „cel mai bun toboșar al muzicii românești”, nu este doar un munte de talent, ci și un personaj volubil, cu povești savuroase, chiar dacă publicul de toate vârstele este familiarizat cu câteva dintre ele. Legendarul artist a fost la 15 ani bateristul trupei „Roșu și Negru”, pentru ca la 22 de ani să se alăture unui alt nume uriaș, „Phoenix”, iar apoi să fugă din România în 1977 alături de celebrii rockeri. Ca o veste ce sigur va bucura fanii, sunt discuții avansate pentru un concert aniversar „Phoenix 60 de ani”, fiind implicați în proiect și Nicu Covaci, și Mircea Baniciu, dar și restul trupei.

„Multe bețe am rupt”

Celebrul toboșar este recunoscut după porecla ce i-a devenit practic nume. A avut mereu un surplus de energie, el glumind pe seama faptului că s-a electrocutat și a fost la un pas de moarte pe când avea 9 ani, atunci când a pus mâna pe un cablu de înaltă tensiune. „Țăndărică” – de la faptul că făcea țăndări tot, în prima parte a vieții.

„Foarte multe bețe am rupt. În perioada mea adolescentină, care a rămas până târziu aș spune, că am trecut greu la maturitate, am rupt multe. Și în continuare. Dar nu din cauza că lovești tare cu ele, e vorba de energia care pătrunde din tine în acele baghete… «Țăndărică» și că eram slab, cu nasul mare și părul creț și parcă eram tras de ațe când băteam la tobe. M-am revăzut în filmări mai vechi și e un complex, o imagine care a dus la porecla asta”, a povestit Ovidiu Lipan Țăndărică, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

De la „cozonac” la drogul iubirii de România

Băutura a trecut pe plan secund, o dată cu trecerea anilor, povestește și acum când s-a drogat, involuntar, după propriile afirmații, cu un cozonac în Germania, acolo unde a locuit vreme de 23 de ani, după fuga din România „Epocii de Aur” a lui Nicolae Ceaușescu. „Am avut noroc că n-am murit atunci, cu acel cozonac, chiar credeam că e cozonac. Și-am mâncat mult. M-au dus la spital, s-au crucit doctorii. Aveam senzația că am picioarele de doi metri, eram dus. Și eu care nu suport să nu fiu conștient. Uite, drogul meu e iubirea de România.

Unde-aș putea să mă duc?! Mă-nvârt și mă-nvârt, dar tot înapoi în România ajung. Aici, se întâmplă ceva, un fenomen ciudat, în țara asta, are o melancolie, e ceva în gena noastră, doar aici poți fi tu!”, a comentat artistul.

Mariaj făcut praf pentru a se întoarce în România

Ieșean la origini, „Țăndărică” a ținut neapărat să se întoarcă acasă definitiv, detaliu ce i-a adus sfârșitul mariajului din Germania cu Sabine. „Da, eu spun că am fost un soț bun. A fost o perioadă când Sabine mi-a dat certitudine, o anumită siguranță. Avându-l în ’90 pe Alexander, la 9 ani l-am părăsit și am venit în Romania. Am preferat să mă întorc și să-mi duc viața. Cred că am făcut un lucru bun că m-am întors, am rămas în relații bune cu Sabine, are locul ei special în viața mea. Sufletul, trupul nu a putut să renunțe la România. Am trecut prin foarte multe… Puteam să trăiesc oriunde în lume, sunt cetățean german, Nicu Covaci trăiește în Spania, de exemplu. Eu nu am rezistat și am venit în România singur nemaiavând pe nimeni aici”, a spus muzicianul.

