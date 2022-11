Pasiunile Maiei Morgenstern: de la taxatoarea de tramvai la Medicină și de la furat flori de liliac la răspunsul fascinant al lui Mel Gibson

Maia Morgenstern, 60 de ani, este una dintre cele mai apreciate actrițe din ultimele decenii atât din filmul, cât și din teatrul românesc. O fire directă, volubilă, bucureșteanca a abordat diverse subiecte din spatele cortinei în podcastul lui Damian Drăghici. Maia a trecut prin diverse epoci din viața sa și a făcut câteva dezvăluiri.

„Mi se părea cu cea mai mare autoritate”

Din perioada copilăriei, de pe strada Occidentului, „din mahala”, cum spune artista, amintirile sunt vii, de parcă s-ar fi întâmplat ieri: „Eram cu cheia de gât. Cu zgomot, cu derapaje, cum a crescut generația noastră. Ai mei nu m-au certat de note, asta a fost bine. La școală, mai mult de nota 7 nu luam. În nicio vară genunchii mei nu erau întregi. Aveam energie de cheltuit, mergeam la furat la floare de liliac, ne mai alergau pe străzi. Mă cățăram, alergam, erau «bătătoarele» de covoare în spatele fiecărui bloc, ne atârnam, ne învârteam”.

Maia Morgenstern a rememorat, zâmbind, ce visa să devină la o vârstă fragedă: „În copilărie, aș fi vrut să fiu taxatoare de tramvai. Aveam o noptieră, lângă pat, un lemn lăcuit, iar sertarul era plin de bilete de tramvai folosite. Mi se părea că taxatoarea de tramvai era persoana cu cea mai mare autoritate”.

Voia să dea la Medicină

Pasiunea pentru actorie a sosit mai târziu. Cu toate că a fost atrasă de lumea artistică: „Nu aveam televizor acasă, ascultam teatru radiofonic. Aveam seriale, mama îmi dădea tranzistorul, îl puneam sub pernă și ascultam”.

Maia Morgenstern apreciază că dragostea pentru scenă s-a instalat întrucât „am avut sentimentul că n-am avut destul timp să mă joc în copilărie”. Cu toate că avea alte planuri când a crescut și a realizat ce-ar vrea de la viață: „În clasa a XII-a, am fost întrebată la ce facultate vreau să dau, am răspuns: «Medicină». Și a venit mătușa mea, ea era medic pediatru la Botoșani și m-a întrebat câte ceva din chimia organică, materie pentru examen. Apoi, m-a întrebat la fizică. Eram pe lângă. «Pentru Medicină nu știe, nu, nu!», a sunat verdictul ei”.

Prima reacție a lui Mel Gibson când i-a oferit rolul vieții

Maia Morgenstern a povestit, ușor amuzată, că în urmă cu 20 de ani i-a pus pe toți din familie să promită că nu scot o vorbă despre interviul pe care urma să-l aibă cu marele Mel Gibson, pentru pelicula „The Passion of the Christ”, „Patimile lui Hristos”, acolo unde avea să joace rolul Mariei, Maica Domnului, mama lui Iisus Hristos.

„M-am întâlnit cu domnul Mel Gibson. Atât de multă emoție… Dacă mă puneți acum să-mi aduc aminte ce-am vorbit imediat după ce s-a închis ușa, vă jur, nu-mi aduc aminte nimic! Era o zi de luni, la studioul «Cinecita» din Italia, am cerut doar să plec în aceeași zi, fiindcă nu anunțasem la teatru la București. Doar am vorbit cu el, așa cred. Și a zis la un moment dat, întrebat de Shaila Rubin (n.r. – regizor de casting): «Pentru signora Morgenstern, aveți un răspuns?». Iar Mel Gibson a zis așa, după umăr: «Evident, ea va face rolul!». După aceea, nu-mi aduc aminte exact ce-a mai fost, atât de emoționată am fost”.

