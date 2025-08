Vahide Percin se bucură, la cei 60 de ani ai săi, de o carieră impresionantă, iar prin talentul și versatilitatea manifestate cu fiecare rol pe care l-a interpretat a cucerit rapid și inimile a milioane de români.

Actrița poate fi văzută în „Minciuni de familie”

Dacă inițial actrița a cucerit publicul din România odată cu rolul Sultanei Hurrem la maturitate, din „Suleyman Magnificul – Sub domnia iubirii”, iar apoi cu rolul Hunkar, din „Mă numesc Zuleyha”, producții turcești de succes difuzate la Kanal D, aceasta își păstrează admirația în inimile fanilor săi prin interpretarea impecabilă a rolului judecătoarei Guzide, din „Minciuni de familie”.

Personajul Guzide Yenersoy se prezintă în fața publicului ca o femeie aparent invincibilă, pusă față în față cu cele mai teribile minciuni care i-au acaparat familia, iar Vahide Percin oferă, prin autenticitatea și profunzimea interpretării personajului său, trăiri aparte în rândul fanilor săi.

Actrița, care de-a lungul vieții a trecut și prin perioade extrem de grele în plan personal, se regăsește în pielea personajului Guzide Yenersoy, iar acest lucru accentuează reușita acestui rol.

„În viața reală am trecut prin momente dificile, dar important este că am învățat să le gestionez, am învățat să fiu puternică, să nu renunț și să apreciez fiecare zi. Aceste lecții le-am transpus în interpretarea personajului Guzide, care la rândul ei înfruntă provocări majore cu demnitate și curaj. Eu am învățat să cer ajutor atunci când am avut nevoie și să nu mă simt vinovată pentru momentele de vulnerabilitate. Am înțeles că a fi puternic nu înseamnă a fi lipsit de vulnerabilitate, ci a avea curajul de a înfrunta dificultățile și de a învăța din ele”, mărturisește Vahide Percin.

Vahide Percin a demonstrat de fiecare dată că trăiește cu intensitate fiecare rol, aparițiile sale fiind prețioase în rândul publicului larg, iar notorietatea și aprecierea de care se bucură în plan profesional sunt echilibrate de viața pe care o duce în plan personal, actrița fiind atentă la bucuriile și pasiunile sale.

Vahide Percin adoră să picteze și să meargă la înot

„Îmi place să pictez, să simt acel miros de vopsea în ulei în casă și să pot desena ceva pe pânză. Iubesc marea și să înot”, spune apreciată actrița.

Pe Vahide Percin o puteți urmări în serialul „Minciuni de familie”, seară de seară, de luni până vineri, de la ora 20.00, la Kanal D, interpretând rolul Guzide Yenersoy, un personaj feminin puternic, care trece prin situații tulburătoare, și care dorește să restabilească echilibrul emoțional al familiei sale, distrus de minciuni și intrigi din trecut.

