Tati…azi împlinești 50 de ani! Sunt anii pe care, jumătate din ei i-ai petrecut zi și noapte alături de mine! Iți doresc încă tot atâția ani înainte, să trăiești până îți vei vedea strănepoții? Îți mulțumesc pentru tot efortul și dragostea necondiționată! Te iubesc! La mulți ani!??❤️?