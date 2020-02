De Livia Lixandru,

Acesta a făcut primele declarații despre acest subiect și mai mult, a dat datalii interesante despre familia lui.

„Eu am senzaţia că mulţi oameni atunci când văd o femeie nervoasă, dacă e şi şatenă sau brunetă şi are ruj s-ar putea să fie direct Oana Zăvoranu, din punctul meu de vedere. Deşi dacă ar fi fost blondă, oricum semăna la temperament, deci ceva găseau. S-a descurcat de minune. Acum că oamenii au propria telenovelă şi că nu pot dormi că se gândesc la ceva scene de acum 10 ani, 9 ani, nu e problema mea”, a spus Pepe la „Răi da’ buni”, potrivit Spynews.

Pepe este căsătorit cu Raluca și au împreună două fetițe. Cei doi formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz, însă cu toate astea, interpretul recunoaște că mai există mici certuri în familia lui și asta pentru că Raluca este cea care se enervează mai repede

„Cred că în orice cuplu există la un moment dat o tensiune. Nu pot să spun că am familia şi relaţia perfectă. Poate ne-am certat cu siguranţă şi noi şi am regretat ulterior după ceartă, ori că am spus eu ceva ce nu a trebuit, ori că a spus soţia mea, dar am ştiut să trecem peste şi să ne cerem scuze instant.

Dar sunt unii care ţin ranchiună şi dacă nu te întorci puţin şi nu îţi asumi vina şi o ţii în continuare acolo s-ar putea ca la un moment dat să pună capăt unei relaţii frumoase doar aşa din ambiţie sau de la prea mai mulţi nervi”, a mai spus artistul în cadrul emisiunii.

