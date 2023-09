La trei ani după pronunțarea divorțului, artistul a dat cărțile pe față și a povestit cum stau, de fapt, lucrurile între el și fosta soție. Pepe a dezvăluit că, după ce s-a despărțit de Raluca, fiicele lor, Maria și Rosa, au rămas să locuiască alături de el.

„Întotdeauna au stat la mine, dar merg și la maică-sa, ele au domiciliul la mine. Eu nu sunt și mamă, și tată, doar tată, e normal să meargă în vizită și la mama lor și e normal în vacanță să meargă și cu ea.

Cea mai mare parte din timp stau la mine, mai ales în timpul școlii, în timpul săptămânii sunt la mine, în weekend merg”, a spus Pepe, în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Wowbiz.

Pepe este căsătorit cu Yasmine

Pepe trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Yasmine, femeia care l-a făcut tată pentru a treia oară. Artistul a divorțat de mama fetițelor lui, însă și-a refăcut viața la scurt timp după despărțire.

Într-un interviu pentru ciao.ro, Pepe a vorbit despre planurile pe care le are alături de actuala lui soție, Yasmine. Cântărețul are trei copii, două fete și un băiat, iar momentan nu se gândește și la al patrulea. Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” se bucură din plin de momentele frumoase alături de familia sa și mărturisește că are un program foarte încărcat, iar timpul nu-i permite să aibă grijă de încă un bebeluș.

„În momentul de față suntem foarte ocupați și ne ocupă prea mult timp viața noastră. Nu am luat în calcul un alt copil, e destul de complicat, nu se știe pe viitor! Momentan e de ajuns! E greu cu 3!”.

Pepe este un tată foarte grijului și își iubește enorm copiii. Chiar dacă fetele au domiciliul la mama lor, Rosa și Maria vin destul de des în vizită la tatăl lor, iar acesta are grijă să le facă toate poftele.

„Maria e sportivă, face sport de performanță, este handbalistă, face și două antrenamente pe zi, deci e normal să arate așa și să se dezvolte frumos. Sportul e important și sănătos pentru copii și nu numai. (…) Eu o susțin în tot ceea ce face, nu îmi fac griji pentru nimic”, a declarat vedeta de la Antena 1.

