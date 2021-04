Pepe a anunțat că Raluca încă îi mai poartă numele. În buletin ea este Raluca Pascu.

„Și după divorț, numele ei e tot Pascu. Și a fost Pascu și în timpul căsătoriei. Ea nu mai e Pastramă de 8 ani! Și-a păstrat numele…”, a declarat Pepe, în cadrul emisiunii sale online de pe YouTube. În ultima perioadă s-a zvonit că ea a revenit la numele Pastramă, însă artistul a ținut neapărat să clarifice acest subiect. Și fetițele lor, Maria și Rosa, poartă numele Pascu.

Pepe nu a renunțat la verighetă

Nu mai e un bărbat căsătorit, e un bărbat liber care poate începe o nouă poveste de iubire. Pepe a anunțat că nu a renunțat însă la verighetă, o poartă des, numai la filmări nu poate. Îi place bijuteria, o consideră un accesoriu frumos.

„Am văzut-o și pe aia cu Pepe a renunțat la verighetă. Mâine o s-o am. Mie mi se pare fix un accesoriu, adică mie îmi place, o s-o port, n-o am acum la mână pentru că am avut filmări și n-am putut s-o port. De vreo 4, 5 zile n-am mai pus-o pe mână, dar asta nu înseamnă că mâine n-o pun înapoi”, a adăugat în emisiunea sa „BarOnline”.

