Petre Roman a rupt orice legătură cu Mioara Roman după divorț. De când nu s-au mai văzut: „El a spus că nu vrea să mai vorbească cu ea”

Oana Roman are o relație bună cu tatăl ei, chiar dacă acesta și-a format în urmă cu ani de zile o altă familie. Ea a fost cea care a dezvăluit că vorbește des cu Petre Roman, el se interesează de bunăstarea ei, a nepoțelei sale Isabela, dar și de Mioara Roman, care are probleme de sănătate și e internată într-un centru de recuperare.

Deși au divorțat în 2007, Petre Roman s-a interesat de fosta soție, dar nu a vrut să o mai întâlnească, nici să mai vorbească cu aceasta. „S-a interesat, de câte ori vorbesc cu el mă întreabă cum e mama. Fără îndoială că s-a interesat și fără îndoială că eu am simțit nevoia să vorbesc și cu el lucrurile astea și să îl țin la curent, să îi explic tot ce se întâmplă”, spunea în toamna lui 2022 Oana Roman, care a fost invitată în podcastul lui Jorge unde a făcut dezvăluiri despre divorțul părinților.

„A fost foarte greu pentru faptul că ai mei nu și-au mai vorbit, nu s-au mai întâlnit deloc”

Petre Roman și Mioara Roman nu și-au mai vorbit de când au divorțat, nici nu s-au mai văzut. „Nu este ușor nici azi. A fost foarte greu pentru faptul că ai mei nu și-au mai vorbit, nu s-au mai întâlnit deloc, niciodată.

Tata nu și-a mai dorit lucrul ăsta deloc. Eu m-am văzut acum trei săptămâni cu el. Ideea este că eu am știut atunci că nu va mai exista niciun Crăciun, nicio zi de a mea, niciun eveniment la care ei să mai fie…adică nu o să îi mai am pe amândoi lângă mine împreună niciodată”, a declarat Oana Roman.

Și a continuat: „Asta am știut și asta a fost greu. D-asta eu nu vreau ca Isa (n.r. fiica ei și a lui Marius Elisei) să treacă prin asta. Nu m-am simțit abandonată, dar am simțit că s-a rupt ceva. Singurele pozele pe care eu le mai am cu ambii mei părinți sunt de la ziua mea de când am împlinit 30 de ani.

Se fac 17 ani de atunci. Eu am știut clar că ei nu se vor mai întâlni pentru că tata a spus foarte clar că el nu mai vrea să vorbească cu ea și nu mai vrea să se întâlnească cu ea niciodată. Asta a fost opțiunea lui, eu nu îl judec. Eu am știut că între părinții mei nu se va mai întâmpla nimic”.

Petre Roman e într-o relație cu cântăreața Silvia Chifiriuc de peste 17 ani. Într-un interviu, fostul premier al României a spus că s-a îndrăgostit până peste cap de actuala lui soție, iar în anul 2009 aceștia și-au unit destinele.

„M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a spus Petre Roman.

Referitor la fosta lui soție, Mioara, Petre Roman a declarat că nu va vorbi niciodată urât despre ea, deoarece îi poartă un respect foarte mare, iar timp de 30 de ani și-au fost alături. „Ea e o mare vorbitoare de limba arabă, o ziaristă excepțională. De la mine să auziți vreodată ceva nepotrivit sau negativ la adresa ei… exclus ”.

