În ultimele zile, alte cinci exemplare au fost descoperite eșuate pe nisip, ridicând bilanțul tragic de la începutul anului la nu mai puțin de 82 de cazuri. Dimensiunea dezastrului este evidențiată de o comparație simplă: în întreg anul 2024, numărul total de cazuri raportate nu a reprezentat nici măcar jumătate din această cifră.

În mijlocul acestui peisaj sumbru, există și rare momente de speranță. Recent, un pui de delfin care ajunsese la mal a fost salvat datorită spiritului de observație al unui turist. Acesta a reacționat prompt și a reușit să ghideze mamiferul înapoi spre apele adânci, oferindu-i o nouă șansă la viață. Din păcate, pentru marea majoritate a cetaceelor aduse de valuri pe plajele noastre, ajutorul a sosit mult prea târziu.

Ipotezele cercetătorilor cu privire la decesele delfinilor

Biologii și cercetătorii marini încearcă în prezent să elucideze misterul din spatele acestei rate crescute a mortalității. Una dintre principalele piste urmărite este legată de reluarea activităților intense de pescuit comercial în Marea Neagră. În timpul sesiunilor de pescuit, delfinii riscă să rămână prinși accidental în plasele de mari dimensiuni.

Situația este agravată de prezența sistemelor ilegale de captură, montate clandestin în larg pentru prinderea calcanului sau a altor specii valoroase, care se transformă în adevărate capcane mortale pentru mamiferele protejate.

O altă cauză aflată sub lupa specialiștilor este intensificarea masivă a traficului maritim, în special în zona Portului Constanța. Aglomerația de nave comerciale sporește exponențial riscul de coliziune directă între ambarcațiuni și cetacee. Pentru a preveni astfel de accidente, experții susțin că ar fi urgentă implementarea unor sisteme moderne de avertizare sonoacustică, capabile să emită semnale care să îndepărteze delfinii din calea navelor.

Pe lângă factorii economici și comerciali, în ecuație intră și geopolitica regională. Cercetătorii analizează ipoteza conform căreia explozia unei drone maritime în proximitatea Portului Constanța ar fi putut perturba grav comportamentul mamiferelor.

La scurt timp după acel incident, biologi au monitorizat grupuri de marsuini care se hrăneau intens într-un perimetru unde, cel mai probabil, se aflau bancuri de pești afectați de unda de șoc. Cu toate acestea, o legătură de cauzalitate directă între suflul exploziei și valul actual de decese nu a fost încă demonstrată științific.

O posibilă epidemie în rândul cetaceelor

Factorul uman și cel tehnologic nu sunt singurele amenințări luate în calcul. Biologii nu exclud posibilitatea existenței unui agent patogen extrem de agresiv care s-ar putea răspândi cu rapiditate în rândul populațiilor de cetacee din Marea Neagră.

O astfel de epizootie – echivalentul unei epidemii în lumea animală – ar putea oferi o explicație logică pentru numărul uriaș de exemplare descoperite moarte într-un interval de timp atât de scurt și pe o suprafață extinsă de plajă. Prelevările de probe și analizele de laborator ulterioare vor trebui să confirme sau să infirme prezența unui virus sau a unei bacterii în rândul exemplarelor eșuate.

Razie de proporții a Gărzii de Mediu în Deltă

În timp ce investigațiile științifice continuă, autoritățile au trecut la acțiuni în forță pe teren pentru a combate braconajul și a proteja speciile periclitate. Garda Națională de Mediu a desfășurat recent o amplă operațiune de control în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării și în apele teritoriale ale Mării Negre.

Controalele, întinse pe parcursul unei săptămâni întregi atât pe uscat, cât și pe apă, au scos la iveală nereguli de o gravitate deosebită. Comisarii de mediu au confiscat aproximativ 2,5 kilometri de plase de pescuit montate ilegal în mare. Din păcate, în ochiurile acestor dispozitive clandestine au fost găsiți prinși doi delfini morți, dar și un sturion din specia păstrugă, o altă specie strict protejată de lege.

„Garda Națională de Mediu a continuat acțiunile de control desfășurate în cadrul Planului de Acțiune din Delta Dunării, o intervenție amplă care se derulează atât pe uscat, cât și pe apă. În urma controalelor, comisarii au aplicat amenzi în valoare totală de 442.500 de lei și au confiscat aproximativ 2,5 kilometri de plase montate ilegal în zona Mării Negre”, au transmis oficialii instituției.

Specialiștii avertizează că aceste practici ilegale nu reprezintă doar o formă de furt din resursa piscicolă a țării, ci constituie un atentat direct la adresa biodiversității, punând în pericol supraviețuirea pe termen lung a unor specii emblematice pentru fauna României. Măsurile urgente de monitorizare și asărirea sancțiunilor rămân singurele arme eficiente în salvarea delfinilor din Marea Neagră.

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