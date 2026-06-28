Aceasta va fi a treia finală pentru Popovici la ediția din acest an de la Roma, după ce a cucerit deja medalia de aur la 100 de metri liber și argintul în proba de 50 de metri liber. Seria de calificări a fost o nouă demonstrație a tehnicii sale impecabile, fanii din tribune putând observa ușurința nativă cu care românul controlează ritmul cursei atunci când nu se înoată la intensitate maximă.

Când are loc finala și unde poate fi urmărită la TV

Lupta pentru o nouă medalie de aur se va da în această seară, duminică, 28 iunie 2026. Cursa va reuni la start unii dintre cei mai rapizi înotători ai momentului, cu David Popovici pornind de pe culoarul favorit.

Ora de start: 20:43 (ora României)

20:43 (ora României) Televizare: În direct pe TVR Sport

Topul calificărilor la 200 m liber: Diferențe de sutimi de secundă

Bătălia din serii a fost una extrem de strânsă, primii patru clasați terminând cursa la o diferență de mai puțin de trei zecimi de secundă, ceea ce anunță o finală grea.

Loc în serii Sportiv Țară / Vârstă Timp obținut 1 David Popovici România (21 de ani) 1:47,66 2 Jack McMillan Marea Britanie (26 de ani) 1:47,75 3 Tomas Lukminas Lituania (21 de ani) 1:47,81 4 Carlos D’Ambrosio Italia (19 ani) 1:47,88 5 Marco De Tullio Italia (25 de ani) 1:48,28 6 Giovanni Caserta Italia (24 de ani) 1:48,47

Robert Badea, în Finala B a competiției

La doar o oră după ce a ieșit din bazin, David Popovici a lăsat deoparte echipamentul de competiție pentru o întâlnire cu fanii organizată de sponsorul său tehnic, Arena, într-un spațiu special amenajat în complexul de la Roma, informează GSP.ro.

Vești bune vin și din partea celuilalt reprezentant al României prezent la Settecolli. La o oră după cursa lui Popovici, Robert Badea a concurat în calificările probei de 200 de metri mixt.

Badea a încheiat seria sa pe poziția a 5-a, cu un timp de 2:03,69, clasându-se la finalul calificărilor pe locul 11 la general. Acest rezultat i-a asigurat prezența în Finala B a competiției, programată să înceapă tot duminică seara, de la ora 19:52, cursa fiind de asemenea transmisă în direct de TVR Sport.

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