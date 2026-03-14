Phil Campbell a murit. Chitaristul formației Motorhead avea 64 de ani și suferise recent o „operație complexă și majoră”

Mesajul sfârșietor al familiei

Într-o declarație sfâșietoare, familia a transmis: „Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru tată, Philip Anthony Campbell, care s-a stins din viață liniștit azi-noapte, după o luptă lungă și curajoasă la terapie intensivă, în urma unei intervenții chirurgicale majore și complexe. Phil a fost un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor, cunoscut cu afecțiune drept Bampi.​”

„A fost iubit profund de toți cei care l-au cunoscut și ne va lipsi enorm. Moștenirea sa, muzica și amintirile pe care le-a creat alături de atâția oameni vor dăinui pentru totdeauna. Vă rugăm cu amabilitate să respectați intimitatea familiei noastre în aceste momente incredibil de dificile”, au transmis soția și copiii artistului.

Un omagiu pentru Campbell a fost postat pe rețelele de socializare de către trupa Phil Campbell and the Bastard Sons, formație din care fac parte Phil și cei trei fii ai săi: Todd, Dane și Tyla.

„Trupa a fost nevoită să anuleze un turneu în Australia în luna februarie, ca urmare a recomandărilor medicale pe care Phil tocmai le primise”.

„Am muncit din greu la el, asta știu”

Campbell s-a alăturat trupei de heavy metal Motorhead în 1984, activând în cadrul acesteia până la destrămarea din 2015, survenită după moartea legendarului solist Lemmy.

Debutul său în studio a avut loc odată cu lansarea albumului Orgasmatron (1986), acesta cântând ulterior pe fiecare album al trupei, până la Bad Magic în 2015.

Într-un interviu acordat Rockpit, Campbell a vorbit deschis despre primul său album cu Motorhead.

„Mi s-a părut că piesele erau destul de bune, dar, să fiu sincer, eu și Lem nu am fost niciodată cu adevărat mulțumiți de producție la final”, a spus el despre Orgasmatron.

„Producția era puțin ciudată pentru acea perioadă, nu cred că a funcționat prea bine. Mi-ar plăcea să-l remixez, de fapt, să-l pun pe fiul meu să-l remixeze. Poate că într-o zi vom reuși să facem asta? Dar multor oameni le place albumul, așa că cine sunt eu să spun altceva. Am muncit din greu la el, asta știu.”

În 2005, Motorhead a câștigat primul premiu Grammy pentru Cea mai bună interpretare metal cu coverul piesei „Whiplash” a formației Metallica.

Au fost nominalizați pentru prima dată la un premiu Grammy în 1992 pentru albumul 1916 și apoi în 2000 pentru un alt cover Metallica, de data aceasta „Enter Sandman”; în 2015, piesa lor „Heartbreaker” a fost, de asemenea, nominalizată la un premiu Grammy.

