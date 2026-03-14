Phil Campbell a murit. Chitaristul formației Motorhead avea 64 de ani și suferise recent o „operație complexă și majoră”

Mesajul sfârșietor al familiei

Într-o declarație sfâșietoare, familia a transmis: „Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru tată, Philip Anthony Campbell, care s-a stins din viață liniștit azi-noapte, după o luptă lungă și curajoasă la terapie intensivă, în urma unei intervenții chirurgicale majore și complexe. Phil a fost un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor, cunoscut cu afecțiune drept Bampi.​”

„A fost iubit profund de toți cei care l-au cunoscut și ne va lipsi enorm. Moștenirea sa, muzica și amintirile pe care le-a creat alături de atâția oameni vor dăinui pentru totdeauna. Vă rugăm cu amabilitate să respectați intimitatea familiei noastre în aceste momente incredibil de dificile”, au transmis soția și copiii artistului.

Un omagiu pentru Campbell a fost postat pe rețelele de socializare de către trupa Phil Campbell and the Bastard Sons, formație din care fac parte Phil și cei trei fii ai săi: Todd, Dane și Tyla.

„Trupa a fost nevoită să anuleze un turneu în Australia în luna februarie, ca urmare a recomandărilor medicale pe care Phil tocmai le primise”.

„Am muncit din greu la el, asta știu”

Campbell s-a alăturat trupei de heavy metal Motorhead în 1984, activând în cadrul acesteia până la destrămarea din 2015, survenită după moartea legendarului solist Lemmy.

Debutul său în studio a avut loc odată cu lansarea albumului Orgasmatron (1986), acesta cântând ulterior pe fiecare album al trupei, până la Bad Magic în 2015.

Într-un interviu acordat Rockpit, Campbell a vorbit deschis despre primul său album cu Motorhead.

„Mi s-a părut că piesele erau destul de bune, dar, să fiu sincer, eu și Lem nu am fost niciodată cu adevărat mulțumiți de producție la final”, a spus el despre Orgasmatron.

Producția era puțin ciudată pentru acea perioadă, nu cred că a funcționat prea bine. Mi-ar plăcea să-l remixez, de fapt, să-l pun pe fiul meu să-l remixeze. Poate că într-o zi vom reuși să facem asta? Dar multor oameni le place albumul, așa că cine sunt eu să spun altceva. Am muncit din greu la el, asta știu.”

În 2005, Motorhead a câștigat primul premiu Grammy pentru Cea mai bună interpretare metal cu coverul piesei „Whiplash” a formației Metallica.

Au fost nominalizați pentru prima dată la un premiu Grammy în 1992 pentru albumul 1916 și apoi în 2000 pentru un alt cover Metallica, de data aceasta „Enter Sandman”; în 2015, piesa lor „Heartbreaker” a fost, de asemenea, nominalizată la un premiu Grammy.

Un kilogram de roșii românești costă în martie 2026 cât 4 kilograme de pulpă de porc la Kaufland
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Un kilogram de roșii românești costă în martie 2026 cât 4 kilograme de pulpă de porc la Kaufland
Știri România 17:01
Un kilogram de roșii românești costă în martie 2026 cât 4 kilograme de pulpă de porc la Kaufland
O româncă a fost ucisă în timp ce aștepta autobuzul de o mașină scăpată de sub control, în Italia
Știri România 16:29
O româncă a fost ucisă în timp ce aștepta autobuzul de o mașină scăpată de sub control, în Italia
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Adevarul.ro
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
De ce deranjează atât de tare Diana Șucu?
Fanatik.ro
De ce deranjează atât de tare Diana Șucu?
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

De ce l-a iertat Cristina Cioran pe Alex Dobrescu, deși a suferit enorm din cauza lui. Ce se va întâmpla între ei după ce bărbatul va ieși din închisoare
Stiri Mondene 16:57
De ce l-a iertat Cristina Cioran pe Alex Dobrescu, deși a suferit enorm din cauza lui. Ce se va întâmpla între ei după ce bărbatul va ieși din închisoare
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
După aproape doi ani, Alex s-a stins pe patul de spital, unde a ajuns în stare gravă după un accident
ObservatorNews.ro
După aproape doi ani, Alex s-a stins pe patul de spital, unde a ajuns în stare gravă după un accident
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
GSP.ro
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Mediafax.ro
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Ciprian Ciucu declară război afișelor-postere cu artiști și graffiti-urilor din București, dar cere justiției să își facă treaba: „Judecătorii sunt parte a problemei”
Politică 16:41
Ciprian Ciucu declară război afișelor-postere cu artiști și graffiti-urilor din București, dar cere justiției să își facă treaba: „Judecătorii sunt parte a problemei”
Daniel Băluţă spune că Guvernul Bolojan va „pulveriza autorităţile locale” și că Apărătorii Patriei e ultimul pasaj care va fi făcut
Politică 13:07
Daniel Băluţă spune că Guvernul Bolojan va „pulveriza autorităţile locale” și că Apărătorii Patriei e ultimul pasaj care va fi făcut
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Jucătorul important de la Dinamo, transfer la Benfica. „3.000.000 de euro”
Fanatik.ro
Jucătorul important de la Dinamo, transfer la Benfica. „3.000.000 de euro”
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare