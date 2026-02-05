Pe numele lui real Ionuț Dumitru, cel care odată făcea valuri alături de Smiley, CRBL, Francezu’, Bebico, Taz și Omul Negru este acum antreprenor și organizează evenimente.

„World of Dance”, cea mai mare competiție de dans din Europa, a fost organizată în anul 2025 în România de Piticu’, iar printre cei care au participat la eveniment s-a aflat și Klaudia Antos, dansatoare din echipa lui Chris Brown.

Recent, Libertatea a stat de vorbă cu Ionuț Dumitru pentru a afla cum și-a descoperit el pasiunea pentru dans, dar și cum a evoluat această meserie în România. Iar Piticu’ ne-a dezvăluit un lucru pe care l-a realizat încă de pe vremea când făcea parte din trupa Simplu.

„Mi-au plăcut dintotdeauna muzica și dansul, dar momentul în care am simțit cu adevărat că vreau să fac din asta o carieră a fost în adolescență, când am descoperit comunitatea de street dance și energia aceea specială pe care doar dansul o oferă. În perioada în care făceam parte din trupa «Simplu» vedeam mulți copii încercând să ne imite mișcările și atunci mi-am dat seama cât de valoros ar fi să transmit mai departe ceea ce am învățat, astfel încât noile generații să aibă o bază solidă pe care să o poată dezvolta.

Scena de dans a evoluat enorm. La început existau foarte puține școli specializate, aproape deloc infrastructură sau recunoaștere și nu aveai de unde să înveți. «Simplu» a fost prima formație care a readus breakdance-ul în atenția publicului. Astăzi sunt multe școli, evenimente, competiții internaționale și colaborări globale, iar scena s-a maturizat considerabil. Totuși, drumul către profesionalism rămâne dificil și cere muncă, disciplină, respect și ambiție”, a spus Piticu’ în exclusivitate pentru Libertatea.