Printre invitații cunoscuți, de la nunta Andreei Bălan, s-a regăsit și Flick, așa-numitul „Domn Rimă”. Acesta a pregătit un moment special, care i-a emoționat pe cei doi miri.
În poezie, Flick i-a menționat și pe copiii și părinții mirilor, iar pe parcursul momentului Andreea nu a ezitat să își sărute soțul de mai multe ori.
„Azi, în locul ăsta frumos / A veni și ziua aceea
Când spun și religios / DA, Victor și cu Andreea.
De trei ani, de mână zboară / De când domnul ăsta frumos
A jucat, întâia oară / Tenis, la Roland Garros.
De atunci, doar împreună / Au străbătut lumea-n doi,
Din Melbourne au mers de mâini / Până-n Rio și înapoi.
Și iată-i și acum aici / Lângă noi, cu bucurie
Făcând primii pași la drum / Pe deplin, soț și soție.
Ca să ajungă până aici / Să treacă prin tot și toate
Au avut cu ei, de mici / Părinții, cu drag, în spate.
Victor și cu Manuela / Lui Victor i-au dat de toate
Și acum e momentul acela, / Când le dorim sănătate.
Alături, ca întotdeauna / și doamna Valeria este,
Mamă, cum rar găsești una / Și bunică de poveste.
Clara, Luca și cu Ela / Zâmbesc, astăzi, fericiți
Că a venit momentul acela / Când îi văd, pe ei, uniți”, au fost o parte din versurile recitate de Flick.
