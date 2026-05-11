Printre invitații cunoscuți, de la nunta Andreei Bălan, s-a regăsit și Flick, așa-numitul „Domn Rimă”. Acesta a pregătit un moment special, care i-a emoționat pe cei doi miri.

În poezie, Flick i-a menționat și pe copiii și părinții mirilor, iar pe parcursul momentului Andreea nu a ezitat să își sărute soțul de mai multe ori.

„Azi, în locul ăsta frumos / A veni și ziua aceea

Când spun și religios / DA, Victor și cu Andreea.

De trei ani, de mână zboară / De când domnul ăsta frumos

A jucat, întâia oară / Tenis, la Roland Garros.

De atunci, doar împreună / Au străbătut lumea-n doi,

Din Melbourne au mers de mâini / Până-n Rio și înapoi.

Și iată-i și acum aici / Lângă noi, cu bucurie

Făcând primii pași la drum / Pe deplin, soț și soție.

Ca să ajungă până aici / Să treacă prin tot și toate

Au avut cu ei, de mici / Părinții, cu drag, în spate.

Victor și cu Manuela / Lui Victor i-au dat de toate

Și acum e momentul acela, / Când le dorim sănătate.

Alături, ca întotdeauna / și doamna Valeria este,

Mamă, cum rar găsești una / Și bunică de poveste.

Clara, Luca și cu Ela / Zâmbesc, astăzi, fericiți

Că a venit momentul acela / Când îi văd, pe ei, uniți”, au fost o parte din versurile recitate de Flick.

