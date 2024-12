Ecaterina Ladin a știut de mic copil că va lucra în teatru. „Eu m-am născut în curtea teatrului Luceafărul din Chișinău. Casa mea este în curtea teatrului Luceafărul. Aveam locul meu la balcon. Știam toate piesele, știam toți actorii.

Taică-meu, când nu avea cu cine să mănânce, ieșea în prag și chema actorii la masă. Casa noastră era în trecere înspre repetiții. Ei, în clasa a zecea, a venit Teatrul Național din București, cu spectacolul ”Ondine”, cu Tania Popa. Și atunci, după acel spectacol, eu am zis că o să mă fac actriță ca Tania Popa”, a dezvăluit actrița.

La 16 ani, a devenit studentă la Teatru la Chișinău, apoi s-a transferat la București. ”În România, am mai venit cu o prietenă și atunci integrarea a fost mult mai ușoară. Prima lună a fost mai greu, că mi-era rușine să vorbesc din cauza accentului. Îmi mai scapă și acum. Și când zic câte un banc, tot în moldovenește îl zic. Parcă umorul e altfel”.

„Am produs țiglă metalică și accesorii”

Ecterina mărturisește că nu se teme de muncă și că, dacă nu ar mai exista actoria, s-ar descurca. ”Mie nu mi-e frică de nimic. Nu mi-e frică de muncă. Știu să fac masaj. Dacă vreodată n-o să mai fac actorie, pot să fac masaj. N-o să mor de foame.

Nu mi-a fost frică niciodată pentru că am avut un frate ca m-a susținut financiar. Dumnezeu să-l ierte, a murit. M-a susținut din toate punctele de vedere. Și știam că, atâta timp cât el este, nu mi se poate întâmpla nimic. Așa am fost crescută de frații mei. De amândoi.

Am avut o pauză de trei în care nu am făcut actorie. Am produs țiglă metalică și accesorii, jgheaburi, burlane. Dacă îmi dai acum un acoperiș în construcție, eu în jumătate de oră îți spun exact ce ai nevoie, cum să-l montez etc.”.

Cum a început povestea de dragoste cu soțul ei

Actrița spune că viața ei s-a schimbat radical o dată cu rolul din ”Las Fierbinți”. ”Dragoș Buliga, regizorul, mă știa de la Teatrul de Comedie, mă mai văzuse și pe la niște evenimente, la care jucam cu Leonid Doni. Aveau nevoie de un personaj mai plinuț. Să fie contre-emploi la Geanina. Și primăria nu putea să fie condusă doar de un primar, trebuia să prindă viață și atunci s-a născut acest personaj. Secretara primarului. Am zis că se filmează un sezon. Și am ajuns la 26. Au trecut 13 ani de atunci.

Atunci, de 1 martie 2012, când s-a dat primul episod Las Fierbinți, atunci a început relația mea cu soțul meu. Mi-a cerut permisiunea să mă sărute, după ce am văzut episodul. El îmi aduce echilibrul. De aia nu mă consider vedetă. Mă consider o actriță care își face meseria și am avut noroc să ajung la tv ca să mă cunoască lumea”.

Cum este viața cu trei copii

Interpreta personajului Dalida recunoaște că nu este ușor să fii singura femeie din casă. „Am trei băieți. În casa mea nu mai e nimic feminin – doar mașinuțe, doar ciorapi, chiloți, pantaloni. Îmi mai cumpără soțul flori ca să contrabalanseze cât de cât, dar nu e nicio șansă. Toată lumea mă întreabă: cum te descurci? Ce întrebare e asta? Nu mă descurc!

Dacă mă întrebi acum ce mă enervează cel mai tare în lumea asta… să scot ciorapii din mașina de spălat și să-i pun unul cu altul. Ciorapii sunt dușmanul meu cel mai mare”, a mai spus actrița.

