De la „Hot” și „Sun Is Up”, piesele care au deschis lumea pentru Inna, până la „Levitate”, actualul număr 1 la radio în colaborare cu Antonia, semnătura celor doi se aude de aproape două decenii în cele mai difuzate piese din România. Indiferent de numele sub care lucrează, concluzia rămâne aceeași: cei doi știu să facă hituri.

De la Play & Win la Gran Error

Sub numele Play & Win, Marcel Botezan și Sebastian Barac au construit, alături de colegii lor, un sound care a devenit sinonim cu explozia internațională a muzicii dance românești. Nu au urmat un trend, l-au creat, iar generații de producători au învățat din el.

Din portofoliul lor fac parte hituri precum „Hot”, „Sun Is Up”, „Amazing”, „Caliente”, „Ruleta”, „Yalla” și „Up”, colaborarea Innei cu Sean Paul. „Sun Is Up”, spre exemplu, a fost scrisă și produsă de membrii Play & Win și a devenit unul dintre cele mai importante hituri internaționale ale artistei.

De-a lungul carierei, cei doi au lucrat nu doar cu artiști români, ci și cu nume internaționale precum Akon, Flo Rida, Nick Jonas și Nicki Minaj, adunând peste 30 de premii și distincții, o carte de vizită pe care puțini producători din regiune o pot pune pe masă.

Marcel Botezan și Sebastian Barac au trecut de la Play & Win la Gran ErrorIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Lansată în luna mai, „Levitate” este în acest moment una dintre cele mai puternice piese de la radio și face parte din noul val de producții Gran Error: un cocktail dance-pop construit exact pentru sezonul de festival și de club.

Nu este însă primul number 1 obținut de Gran Error împreună cu Antonia. În anul 2022, „Clap Clap”, colaborarea celor doi producători cu Antonia și cu artista albaneză Elvana Gjata, a ajuns tot pe prima poziție în topurile radio din România, cu un parcurs puternic și în regiune și cu milioane de ascultări pe platformele de streaming.

Două piese pe locul 1, la trei ani distanță, cu aceeași artistă și cu aceeași echipă de producție în spate. E genul de repetare care spune mai mult decât orice hit izolat: nu vorbim despre o formulă nimerită o dată, ci despre un mecanism care funcționează.

Piese în topuri din peste 29 de țări

Gran Error nu încetinește. Pe 21 august 2026 proiectul pregătește o nouă lansare, de această dată alături de SICKOTOY, unul dintre numele importante ale noului val de producători români care au dus sound-ul local către publicul internațional.

Noua colaborare vine într-un moment în care Gran Error are deja două piese solid poziționate în atenția publicului radio: „Levitate”, alături de Antonia, și „Atâtea Inimi”, piesa lansată de Florian Rus și Holy Molly, prezentă în topurile radio.

Dincolo de clasamentele radio din România, catalogul celor doi se măsoară într-o monedă mult mai rară, o densitate greu de găsit într-un singur portofoliu. De la piesele iconice ale Innei, la favoritele fanilor precum „Yalla”, „Flashbacks”, „Deja Vu”, „Caliente”, „Bad Boys”, „Ruleta”, „Love” sau „In Your Eyes”, la celebrul hit Akcent – Kylie.

Cifrele de streaming spun însă doar jumătate din poveste. Cealaltă jumătate se citește pe hărți: piesele semnate de cei doi au intrat în topurile radio și de vânzări din peste 29 de țări diferite. Piese precum „Hot”, „Up”, „Sun is Up”, „Amazing”, „Deja Vu” sau „Kylie” au ajuns in fruntea clasamentelor din SUA, Marea Britanie, Mexic, Canada, Franța, Spania, Olanda, Germania, Italia, Belgia, Suedia, Irlanda, Polonia, Rusia, Danemarca, Turcia, Grecia, Cehia, Croația, Elveția, Estonia, Finlanda, Ungaria, Kazahstan, România, Lituania, Ucraina, Bulgaria și Belarus.

O poveste care contează mai mult decât cifrele

Catalogul semnat de cei doi a depășit 19 miliarde de streamuri și vizualizări. Impresionant, dar cifrele sunt doar o parte din poveste. Mai important este ce se află în spatele lor: o experiență de producție construită pe hituri care au rezistat timpului.

De la Play & Win și era Inna, până la Gran Error și noua generație de artiști, Marcel Botezan și Sebastian Barac au reușit ceva ce foarte puțini producători din lume reușesc: au făcut tranziția între două generații muzicale fără să-și piardă identitatea și fără să iasă vreodată din top.

Dacă Play & Win a fost numele care a scris începutul acestei povești, Gran Error este capitolul care arată că Marcel Botezan și Sebastian Barac au încă foarte multe de spus.

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