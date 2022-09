A fost o seară într-adevăr încărcată de mărturisiri tulburătoare la „Chefi la cuțite”. Concurenții din ediția de ieri au venit cu farfurii pline de savoare, dar și cu povești care i-au impresionat pe cei trei jurați. Izabela Novac, antrenoare de tenis, a dezvăluit sacrificiile pe care le-a făcut alături de mama sa pentru sportul căruia i s-a dedicat din copilărie. Pentru a-și putea permite financiar să participe ca jucătoare de tenis la diverse turnee, Izabela a trecut prin experiențe grele.

„Ca să joc tenis, eu și cu mama am dormit în hosteluri, cu 5-6 persoane în cameră. Am dormit și într-o stație de metrou ca să pot juca tenis. Eram în Spania. Am ajuns, la un moment dat, să mă antrenez la peretele unui cimitir din Tunisia”, a povestit Izabela.

„Mama mea a avut un accident, în 2019 a căzut din tren și mi-a spus că trebuie să continuu să merg la turneu. Așa că m-am dus de una singură în Georgia, cu bagajul în spate. Am schimbat două avioane, am luat un autobuz și, de undeva din Tblisi, am mers cu autostopul până în Tel Aviv, unde aveam turneul. Genul acesta de povești mi-au pavat drumul până aici. Mama mea a fost antrenoarea mea timp de cinci ani. Nu puteam să-mi permit și un antrenor, și deplasări. Iar pentru mine, mama a învățat tenis și pregătire fizică – știa că trebuia să supraviețuiesc în tenis. Altădată, ne întorceam de la un turneu și am rezervat o mașină online de la Budapesta la Timișoara. Plătisem drumul pe aplicația respectivă, dar cu 10 km înainte de a ajunge în Timișoara, șoferul ne-a spus că trebuie să mai plătim încă o dată suma. Am refuzat. De ce să plătim de două ori același drum?! Așa că ne-a lăsat pe autostradă, în mijlocul nopții – eu și mama, două femei singure. Este cea mai impresionantă poveste din ceea ce am trăit”, și-a continuat Izabela destăinuirile, pastele tunisiene pregătite pentru jurați aducându-i 3 cuțite.

Recomandări Surse din Parchetul General: „Da, ne-am sesizat din oficiu și de mai multă vreme este cercetat felul în care a fost repartizat dosarul de plagiat al premierului Ciucă”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În ediția „Chefi la cuțite” de ieri, lupta pentru amuletă a fost jurizată de Marius Tudosiei, care l-a desemnat drept învingător pe Florin Dumitrescu, iar întrecerea din culise, care i-a provocat pe Chefi la un joc al ghicitorilor, a fost câștigată de Cătălin Scărlătescu. Și în ediția de azi urmează o înfruntare pentru o amuletă importantă, cei trei jurați având de dat un examen foarte dificil. Tot în această seară, jurizarea Chefilor vine cu o premieră în istoria show-ului culinar: un verdict unic în cele zece sezoane „Chefi la cuțite”, pe care telespectatorii îl vor afla în această seară, la Antena 1.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Țara unde ar plănui să se mute Simona Halep, după divorțul de Toni Iuruc

Playtech.ro ȘOC! Cum și-a bătut joc Dana Budeanu de divorțul Simonei Halep! E HALUCINANT ce i-a transmis

Observatornews.ro Când s-ar putea relua zborurile Blue Air anulate. Peste 50.000 de pasageri au fost abandonați prin toate colțurile Europei

Știrileprotv.ro Primarul din România care vrea să cumpere casele nelocuite din localitate pentru a le da familiilor tinere fără locuinţă

FANATIK.RO Dezvăluiri din intimitatea cuplului Simona Halep – Toni Iuruc: plănuiseră să facă primul copil abia peste 2 ani

Orangesport.ro EXCLUSIV | Am aflat motivul divorţului Simona Halep - Toni Iuruc. De la ce a pornit totul

HOROSCOP Horoscop 8 septembrie 2022. Leii merg pe drumul lor, dar este important să țină cont de faptul că ritmul nu poate fi așa cum îl vor ei

PUBLICITATE Cum te ajută abonamentele medicale să economisești bani