Povestea impresionantă de viață a lui Andrei Botoacă, de la „Exatlon”

Originar din Buzău, campionul la enduro cross, acum în vârsta de 24 de ani, a fost un răsfățat în copilărie, fiind extrem de apropiat de părinții sai. De altfel, pasiunea pentru motoare o moșteneste de la tatăl său, un împătimit al plimbărilor pe două roți. Puțini știu însă ca, în copilărie, pe Andrei il ingrozeau zgomotele produse de motociclete.

„Copilăria mi-am petrecut-o înconjurat de motociclete și când eram mic, pe la 4-5 ani, nimeni nu îmi dadea vreo șansă că mă voi urca, vreodată, pe una, pentru că plângeam doar când o auzeam. Tatal meu a făcut motocross pâna in 2000, a fost pilot profesionist. De când m-am născut pâna in 2000, am mers la cursele lui, cu mama”, declara, inainte de a pleca în Dominicană, Giubi.

Competitiv, ambițios și foarte concentrat pe traseele „Exatlon”, Andrei Botoacă își amintește perfect momentul când a decis să aleagă o carieră în acest domeniu sportiv, unde a reușit să facă performanță.

„Aveam 6-7 ani și făcusem o poză cu toate medaliile pe care le avea tata prin casă; mi le-am pus de gat pe toate, cupele le țineam în mâna, și mama făcea poza. Când m-a văzut tata mi-a spus, în glumă, să-mi fac poze cu medaliile și trofeele mele, și asta a fost un moment cheie”, rememorează sportivul.

