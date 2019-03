„Îmi pare rău, dar nu mă uit la #LeavingNeverland. Mai ales când omul (Michael Jackson-n.r.) nu este aici ca să se apere. Lăsați-l în pace! RIP (Rest în peace/O dihnească-se în pace-n.r.)”

I am Sorry but I wont be watching #LeavingNeverland Especially when the man is not here to defend himself Let the man RIP ? — Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷLori Ƹ̵̡Ӝ̵̨ (@MissDioroffic) 4 martie 2019

„O mulțime de detalii deranjante. Nu sunt pregătit pentru asta”

Lot of disturbing details I wasnt ready for. #LeavingNeverland — Bryan Greenberg (@bryangreenberg) 4 martie 2019

„Niciodată nu mi-aș lăsa copilul să doarmă în cameră/pat cu un adult”

NEVER WOULD I EVER LET MY CHILD SLEEP IN THE SAME ROOM/ BED WITH A GROWN MAN. Period. #LeavingNeverland — Kailah Casillas (@kailah_casillas) 4 martie 2019

„Fără cuvinte”

„ Am nevoie de timp pentru a digera ceea ce am văzut, înainte de a spune mai mult „

I just watched Part One of #LeavingNeverland on @HBO. It was such a disturbing view of the grooming process, from the worlds biggest pop star. I need time to digest what I watched before saying more. — Scott Alan (@ScottAlan) 4 martie 2019

„Supraviețuitorii abuzului sexual pot simți rușinea sau vina pentru că nu pot opri abuzul. Este important să rețineți că nu a fost vina voastră și că nu este niciodată prea târziu pentru a începe vindecarea”

Adult survivors of sexual abuse may feel shame or guilt for not being able to stop the abuse. Its important to remember that it was not your fault, and it is never too late to start healing. https://t.co/7EOpMkSV9F — RAINN (@RAINN) 4 martie 2019

„Când vine vorba de scandaluri de la Hollywood, de obicei… nu iese fum fără foc”

Personally when it comes to Hollywood scandals, usually when theres smoke theres Fire. Why you hanging out with kids and shit Duke?#LeavingNeverland — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 4 martie 2019

„Ridicați mâna, dacă nu sunteți pregătiți pentru detalii”

Raise your hand if you weren’t quite ready for the details. #LeavingNeverland pic.twitter.com/D37tyZZsAR — ??‍♀️ sojournersleuth ??‍♀️ (@sojournersleuth) 4 martie 2019

Filmul relatează acuzațiile de molestare la adresa unor copii aduse starului și conține interviuri cu doi dintre acuzatorii săi – James Safechuck (40 de ani) și Wade Robson (36 deani).

Documentarul de patru ore fusese difuzat, până acum, doar în cadrul Festivalului de Film de la Sundance, unde a stârnit numeroase critici, dar și furia familiei megastarului pop.

Organizatorii ar fi adus personal medical în sala de cinema pentru a oferi asistență spectatorilor afectați de descriile explicite ale abuzurilor sexuale la care ar fi fost supuși copiii.

„Conținutul acestui film este mai deranjant decât v-ați putea imagina”, scria, atunci, un cronicar prezent la eveniment.

Chiar s-a speculat faptul că Michael Jackson le-ar fi dat bijuterii băieților ca să întrețină relații sexuale.

Familia lui Michael Jackson a denunţat un „linşaj public”, după difuzarea documentarului „Leaving Neverland”. Mai mult, înainte de difuzarea acestuia, a anunțat că dă în judecată postul de televiziune HBO.

Cu toate acestea, cele două victime au primit aplauze la scenă deschisă și au fos invitați să spună câteva cuvinte.

FOTO & VIDEO – HBO

Citește și… Povestea femeii care vrea să devină primar, după ce a fost condamnată la 30 de ani de închisoare pentru o crimă