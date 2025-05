Recunoscut drept un artist care își ține departe de ochii publicului viața privată, iată că de această dată, Smiley, pe numele lui real Andrei Tiberiu Maria, a făcut unele dezvăluiri interesante.

Într-un interviu pe care l-a oferit în Cancan, cântărețul a fost întrebat ce va face pe 27 mai, ținând cont că aceea este data la care s-au căsătorit în urmă cu doi ani. Iar odată cu răspunsul oferit, a dezvăluit că în acest an va avea loc și o premieră pentru el și Gina Pistol: vor fi nași de cununie!

„Nu știm, cred că o să sărbătorim cu câțiva prieteni. Sărbătorim e mult spus. Ne vedem cu viitorii noștri fini, cu nașii lui Josephine ne vedem, că e și ziua de căsătorie a lor pe 28 mai. Și urmează să se căsătorească finii noștri. Vom fi nași în curând, în toamna asta. E prima pereche, ca nași de cununie. Nași de botez eu sunt la Pavel Bartoș, la Alex Velea, la impresarul meu. Fini mai am, băiatul lui Șerban Cazan, Amza. Am câțiva fini și fine”, a spus Smiley pentru sursa citată.

Prezentatorul de la „Românii au talent” a fost întrebat și de ce au ales data de 27 mai pentru nunta lor, iar acesta a afirmat că ziua nu are o semnificație specială, ci atunci a fost liberă locația pe care ei au ales-o pentru a se căsători.

„Nu are o semnificație specială. Am ales-o că atunci era liberă locația și ne-am dorit să fie o nuntă mai mult în aer liber decât în interior. Nu mai țin minte exact, dar cred că atunci am găsit liber”, a încheiat Smiley.

