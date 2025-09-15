Gala Premiilor Emmy 2025 a adus în prim-plan cele mai strălucitoare vedete ale televiziunii. Evenimentul, ajuns la cea de-a 77-a ediție, s-a desfășurat la Peacock Theater din Los Angeles și a putut fi urmărit în direct pe CBS sau în streaming pe Paramount+.

Nominalizările din acest an au inclus producții de succes precum „The Bear”, „Only Murders in the Building”, „Adolescence” și „Severance”. Covorul roșu a fost, ca întotdeauna, un spectacol aparte. Vedetele și-au etalat ținutele, unele impresionante, altele mai puțin reușite. Să aruncăm o privire asupra celor mai bine și mai prost îmbrăcate celebrități de la Premiile Emmy 2025.

Cele mai reușite ținute de la Premiile Emmy 2025

Lisa a fost una dintre vedetele care a impresionat cu o rochie roz de prințesă, lăsând criticii fără cuvinte. Pedro Pascal a optat pentru un costum alb-crem, arătând impecabil și rămânând fidel imaginii sale cu poza în semnul păcii.

Colman Domingo a strălucit într-o jachetă cu paiete argintii, completată de o eșarfă și imprimeuri cu buline. Sydney Sweeney a purtat una dintre cele mai elegante ținute ale serii, o rochie care emana rafinament și se potrivea perfect atmosferei de la Emmy.

Jenna Ortega a fost descrisă drept o zeiță, cu o rochie cu crăpătură înaltă pe coapsă, bijuterii și un machiaj dramatic. Quinta Brunson nu a dezamăgit nici de această dată, arătând superb într-o ținută care i se potrivea perfect.

Adam Scott a impresionat cu o ținută în stil „Severance”, în timp ce Adam Brody a ieșit în evidență cu un costum albastru deschis, mai interesant decât un smoking clasic negru.

Ținute mai puțin inspirate la Premiile Emmy 2025

În ciuda talentului și farmecului lor, unele vedete nu au reușit să impresioneze cu alegerile vestimentare. Aimee Lou Wood, deși adorată de public, a purtat o rochie roz care semăna cu un cearșaf șifonat.

Aimee Lou Wood

Selena Gomez, în ciuda frumuseții sale, a optat pentru o rochie roșie care părea să o copleșească. Parker Posey, deși apreciată pentru talentul său actoricesc, a purtat o rochie haotică care nu a fost pe placul criticilor.

Jessica Williams a ales o rochie care semăna cu o rochie de mireasă în culoarea nepotrivită. Katherine LaNasa a impresionat cu corsajul și fundă albastră, dar fusta rochiei a fost comparată cu o pătură. Hunter Schafer, considerată una dintre cele mai frumoase femei, ar fi meritat o rochie mai interesantă.

Bowen Yang a dezamăgit cu o alegere prea simplă pentru un eveniment de asemenea anvergură. Walton Goggins nu a reușit să impresioneze nici măcar cu nasturii desfăcuți ai cămășii sale. Lainey Wilson, deși fidelă imaginii sale de cântăreață country, a ales o ținută nepotrivită pentru Premiile Emmy, scrie betches.com.

Scarlett Johansson a purtat o rochie care părea cumpărată de la Target, conform criticilor. În concluzie, Premiile Emmy 2025 au oferit, ca de obicei, un spectacol fascinant atât pe covorul roșu, cât și în timpul ceremoniei.

