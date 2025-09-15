Seara a fost marcată de triumful serialului Netflix „Adolescence”, care explorează impactul rețelelor sociale și al discursului masculinist asupra băieților tineri, care a câștigat opt trofee.

Satiră despre culisele Hollywoodului „The Studio” a câștigat 13 trofee, inclusiv cel pentru cea mai bună comedie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cea mai bună serie dramatică – „The Pitt”

Noah Wyle, care a câștigat un premiu Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, spune că The Pitt a fost conceput ca un omagiu adresat primilor respondenți, „pentru a arăta cât de mult i-au afectat, în ansamblu, turele epuizante din perioada de după COVID”, potrivit BBC.

Noah Wyle, care a câștigat un premiu Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, spune că The Pitt a fost conceput ca un omagiu adresat primilor respondenți, „pentru a arăta cât de mult i-au afectat, în ansamblu, turele epuizante din perioada de după COVID”, potrivit BBC. Cea mai bună comedie – „The Studio”

Seth Rogen a avut o seară spectaculoasă. Serialul său, The Studio, a câștigat din nou premiul pentru scenariul unui serial de comedie. A fost a treia victorie a serii sale.

Seth Rogen a avut o seară spectaculoasă. Serialul său, The Studio, a câștigat din nou premiul pentru scenariul unui serial de comedie. A fost a treia victorie a serii sale. Cea mai bună miniserie sau antologie – „Adolescence”

Pelicula Adolescense a câștigat premiul pentru cea mai bună miniserie.

Pelicula Adolescense a câștigat premiul pentru cea mai bună miniserie. Cel mai bun actor într-o serie dramatică – Noah Wyle, „The Pitt”

Pitt a luat două premii Emmy importante la rând, acum câștigând pentru cel mai bun serial dramatic.

Noah Wyle a câștigat premiul pentru rolul principal într-un serial dramatic pentru interpretarea sa în drama medicală The Pitt. „Ce vis a fost acesta”, spune el.

Nu este prima nominalizare la premiile Emmy a lui Wyle, a avut câteva pe vremea când era actor în serialul „ER”. Dar au trecut 26 de ani de la ultima sa victorie la un Emmy.

Pitt a luat două premii Emmy importante la rând, acum câștigând pentru cel mai bun serial dramatic. Noah Wyle a câștigat premiul pentru rolul principal într-un serial dramatic pentru interpretarea sa în drama medicală The Pitt. „Ce vis a fost acesta”, spune el. Nu este prima nominalizare la premiile Emmy a lui Wyle, a avut câteva pe vremea când era actor în serialul „ER”. Dar au trecut 26 de ani de la ultima sa victorie la un Emmy. Cea mai bună actriță într-o serie dramatică – Britt Lower, „Severance”

Câțiva fani cu ochi de vultur de pe rețelele de socializare au observat un detaliu ascuns în notițele de discurs ale vedetei din Severance, Britt Lower. Are un mesaj ascuns scris pe spate. Scrie „lasă-mă să ies” cu litere mici.

Câțiva fani cu ochi de vultur de pe rețelele de socializare au observat un detaliu ascuns în notițele de discurs ale vedetei din Severance, Britt Lower. Are un mesaj ascuns scris pe spate. Scrie „lasă-mă să ies” cu litere mici. Cel mai bun actor într-o comedie – Seth Rogen, „The Studio”

„The Studio” obține o altă victorie pentru un serial de comedie remarcabil. Seth Rogen a urcat pe scenă pentru a patra oară duminică seară pentru a lua premiul.

„Devine jenant. Îți mulțumesc foarte mult, ca să fiu sincer… Sunt pe bună dreptate jenat de cât de fericit mă face asta”, a spus el.

„The Studio” obține o altă victorie pentru un serial de comedie remarcabil. Seth Rogen a urcat pe scenă pentru a patra oară duminică seară pentru a lua premiul. „Devine jenant. Îți mulțumesc foarte mult, ca să fiu sincer… Sunt pe bună dreptate jenat de cât de fericit mă face asta”, a spus el. Cea mai bună actriță într-o comedie – Jean Smart, „Hacks”

„Unul dintre cele mai bune lucruri la a câștiga un astfel de serial este că poți să le mulțumești public oamenilor cu care lucrezi”, a spus ea, apoi le-a mulțumit echipei sale „incredibile”, colegilor de distribuție „incredibili” și producătorilor de seriale „extrem de străluciți”.

De asemenea, le-a mulțumit copiilor ei, care sunt „prezentatorul” și „majoreta” ei, Joe Pacheco. „Hai să fim buni unii cu alții”, și-a încheiat Jean Smart discursul.

„Unul dintre cele mai bune lucruri la a câștiga un astfel de serial este că poți să le mulțumești public oamenilor cu care lucrezi”, a spus ea, apoi le-a mulțumit echipei sale „incredibile”, colegilor de distribuție „incredibili” și producătorilor de seriale „extrem de străluciți”. De asemenea, le-a mulțumit copiilor ei, care sunt „prezentatorul” și „majoreta” ei, Joe Pacheco. „Hai să fim buni unii cu alții”, și-a încheiat Jean Smart discursul. Cel mai bun actor într-o miniserie – Stephen Graham, „Adolescence”

„Fie că erai producător executiv, fie că erai tipul care curăța toaletele, eram cu toții egali”, spune Stephen Graham despre platourile de filmare din Adolescence, care a ridicat premiul. El a luat premiul duminică seara și pentru scenariul serialului.

„Fie că erai producător executiv, fie că erai tipul care curăța toaletele, eram cu toții egali”, spune Stephen Graham despre platourile de filmare din Adolescence, care a ridicat premiul. El a luat premiul duminică seara și pentru scenariul serialului. Cea mai bună actriță într-o miniserie – Cristin Milioti, „The Penguin”

Cristin Milioti câștigă premiul pentru cea mai bună actriță într-o miniserie pentru rolul său din „Pinguinul”.

Este prima ei victorie și nominalizare. „Am scris asta pe spatele notițelor pe care le-am luat în timpul terapiei zilele trecute. Acest spectacol a fost un punct de plecare pentru mine”, a spus ea, în timpul discursului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE