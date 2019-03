„Mi-am promis că nu o să plâng, sunt aici și vreau să mă ridic la nivelul așteptărilor și sper să nu te dezamăgesc și nici pe telespectatori. Sper să nu te dezamăgesc, Gabriela”, a spus Bianca Sârbu, la „Te iubesc de nu te vezi”.

Luni, Gabriela Cristea a părăsit emisiunea. Vedeta s-a simțit rău și a mers la spital, pentru control. „Sunt bine, staţi liniştiţi. Nu m-am simţit confortabil. Medicul mi-a spus că orice chestie ieşită din comun trebuie verificată. Atât eu cât şi bebeluşul trebuie să fim în ordine. Am simţit că ceva nu este cum ar trebui să fie. Am zis să mergem la spital să vedem despre ce e vorba. Încercăm să ne relaxăm. Eu sper ca totul să fie bine. Mă simt bine, în sensul că am avut nişte mici contracţii şi n-a vrea să am surprize. Nu pot să spun nimic până nu fac un control”, a transmis vedeta.

