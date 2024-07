După o lungă perioadă în care nu i-a arătat chipul pe rețelele de socializare, de această dată, Ana a venit cu o surpriză. Aris a fost surprins de mama lui în timp ce dormea. „Miroase a lapte și iubire”, a scris Ana pe Instagram. Comentariile au început să curgă lanț din partea urmăritorilor.

„Nu mai pot de drag! ❤️❤️ abia astept sa-l cunosc! ❤️ ”, „Vai de mine cata frumuseteeeee!!! Abia astept sa ajunga jurnalul la tine sa poti nota toaaate amintirile acestea de nepretuit pentru el”, „Cel mai frumos sentiment ”, sunt câteva dintre comentarii.

Momente dificile înainte de a naște

Artista a împărtășit cu fanii săi de pe rețelele de socializare momentele dificile prin care a trecut în timpul nașterii. Deși a avut o sarcină ușoară până în ultimele luni, Ana Baniciu a început să resimtă oboseala pe final. Vedeta își dorea foarte mult să nască natural, considerându-se foarte rezistentă la durere, dar problemele au apărut chiar înainte de termen.

„Discuția cu medicul care mi-a monitorizat sarcina a fost în felul următor. Îmi doresc extrem de mult, încă de la început mi-am dorit să nasc natural și să găsesc un medic care să mă susțină în acest demers, însă l-am rugat ca în momentul în care există orice fel de mic risc, acesta să mă anunțe, nu vreau să risc în niciun fel nimic și atunci facem cezariană fără probleme.

Deci am vrut să nasc natural pentru că am o toleranță la durere extrem de mare, știu ce înseamnă durerea, pentru că am mai avut dureri”.

În ultimele zile, Ana Baniciu a fost cuprinsă de dureri intense și a decis să meargă la doctor pentru a investiga. Acolo, medicii au descoperit că bebelușul avea cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului, o situație care putea pune în pericol viața copilului. Din acest motiv, doctorii au recomandat o cezariană de urgență, pe care vedeta a acceptat-o pentru a-și proteja bebelușul.



