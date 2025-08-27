Roberto Tudor pare că o face din ce în ce mai fericită pe Betty Salam, iar cei doi nu se mai ascund, după o perioadă în care nimeni nu a știut că se iubesc.

”Când ești acolo unde trebuie, totul se asează frumos. Noi doi. exact așa❤️”, a declarat Roberto Tudor, pe rețelele de socializare.

Recent, Betty Salam a declarat pentru Spynews.ro, că ea și Roberto Tudor sunt la început. „Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație.

Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri. Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin.

Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu. Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a declarat Betty Salam.