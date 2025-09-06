Claudia Pătrășcanu a făcut un pas important în viața ei personală și a dezvăluit prima imagine alături de iubitul său, după divorțul dureros de Gabi Bădălău. Artista, cunoscută pentru discreția cu care și-a trăit viața după separare, a postat pe rețelele sociale un mesaj emoționant în care vorbește despre bărbatul care i-a oferit sprijin și iubire necondiționată.

„Astăzi scriu despre omul care nu știe că scriu despre el! El este omul care a fost lângă mine atunci când viața m-a pus la tot felul de încercări, cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte, când toți ceilalți încercau să mă doboare”, a scris artista.

Claudia Pătrășcanu îi este recunoscătoare iubitului pentru sprijinul necondiționat

Claudia Pătrășcanu subliniază că partenerul ei îi respectă familia și copiii, fiind alături de ei în cele mai grele momente: când copiii erau internați în spital, când trebuiau cumpărate medicamente sau când se aflau în dificultăți legate de școală.

Chiar dacă nu sunt căsătoriți oficial, Claudia consideră că legătura lor este mai puternică decât o simplă hârtie semnată.

„Este omul care îi respectă pe ceilalți, care îmi respectă familia și copiii mei. Este omul care ne-a sprijinit când alții au lipsit… un om discret și educat care mi-a respectat fiecare decizie. El nu se laudă niciodată!

Îi spun mereu: «Orice ne-ar arăta viața și oricum ne-ar duce drumurile, respectul pe care îl port pentru tine este infinit!»

Nu este soțul meu… este mai mult decât o hârtie scrisă și semnată. Este omul care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpăra copiilor mei medicamente și mâncare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum aș putea vreodată să uit?!

Este omul care le arată atât mie, cât și copiilor mei, zi de zi, ce înseamnă grija și iubirea adevărată.

El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect, chiar și atunci când alții aleg să fie prezenți doar din când în când.

Când erau pe punctul de a fi dați afară din școală, pe motiv de neplată… acest om mi-a spus că niciodată nu se va întâmpla asta, tot din iubire pentru noi. Omul acesta a dus în spate aceeași greutate pe care eu am dus-o atâția ani și a făcut-o cu răbdare multă și înțelepciune.

Pentru mine, el înseamnă sprijin, liniște și iubire adevărată! Știe cât îmi iubesc copiii, că sunt primul loc în viața mea și asta spune multe despre un om ca el!

Sunt multe aspecte pentru care îl prețuiesc, nu știu ce se va întâmpla după aceste vorbe sincere, dar am simțit să le spun.”

Artista a încheiat mesajul cu o notă plină de iubire și recunoștință: „În spatele oricărei femei puternice stă un bărbat care nu cere nimic la schimb, care are grijă de copiii mei, care ne-a fost alături în cele mai grele momente și care, prin liniștea și iubirea lui, mă face să merg mai departe. La mulți ani de ziua noastră!”

