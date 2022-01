„Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații.

Când am intrat în studiourile Kanal D, am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de-o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune.

Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, vă propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru.

Mesajul transmis de Dan Negru, după ce a semnat contractul cu Kanal D

După mai bine de două decenii petrecute la Antena 1, Dan Negru a făcut o schimbare colosală în cariera sa. La scurt timp după ce s-a anunțat oficial că va face parte din echipa Kanal D, prezentatorul TV a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a vorbit despre decizia sa. Vedeta a postat și o fotografie cu legitimația sa de pe vremea când era reporter la Radioteleviziunea Română, în anul 1992.

„Cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni! Mulțumesc pentru toți anii din urmă! Am văzut vorbele frumoase spuse de colegii mei Le mulțumesc! Porecla «regele audiențelor» le-o datorez lor! Ei au făcut posibile toate succesele mele de televiziune și împreună plecăm pe drumuri noi.

Lecția de fair-play spune să nu arunci cu pietre în fântâna din care ai băut apă! Dan Negru

Nu căutați vreo urmă de neînțelegere cu cei rămași. N-o să găsiți! Ei rămân prietenii și colegii mei. Lecția de fair-play spune să nu arunci cu pietre în fântâna din care ai băut apă! Există un om căruia îi mulțumesc deplin pentru drumurile mele trecute și viitoare: Valeriu Lazarov, unul din fondatorii televiziunii moderne europene. Când începeam un proiect nou ne îndemna «să țintim luna». «Și dacă ratați luna, sigur nimeriți o stea!». Anul ăsta se fac 30 de ani de la prima mea legitimație din Radio-Televiziunea Română. Nu-l mai recunosc pe puștiul din fotografie. Dar încă țintesc luna…”, este mesajul transmis de Dan Negru pe Facebook.

Unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune

Format la școala de televiziune Valeriu Lazarov și reprezentant valoros al unei generații de aur de oameni de TV, celebrul prezentator s-a aflat la cârma unor formate internaționale de anvergură precum „Guess My Age”, „Beat The Blondes”, „Who Wants to Be a Millionair”, „Ciao Darwin”, „Star Factory”, „Deal or No Deal”, „Minute to Win It”, „Money Drop”, „Lets Make a Deal”.

A fost supranumit „regele audiențelor” datorită reușitelor obținute de-a lungul timpului, atât în România, cât și în Republica Moldova. A fost inclus în Top Host European Broadcast datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale care au fost lider de audiență.

Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, entertainment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune.

