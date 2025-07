Vineri, 18 iulie, în prima sa zi în libertate, Elena Udrea a oferit primele declarații după fix 24 de ore petrecute alături de familia sa.

Puțin după ora prânzului, fosta ministră a turismului a părăsit locuința împreună cu Eva Maria, fiica sa și Adrian Alexandrov, partenerul său de viață.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic.

Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami. (…)

Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I și apoi cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare”, a spus Elena Udrea potrivit Cancan.

„Suntem bine! Ne-am obișnuit. Totul ni se pare mult mai mare după ani în 20mp. Acum totul ni se pare mult mai mare. A fost frumos, am stat împreună”, a mai adăugat Elena Udrea

Eva Maria, în vârstă de aproape 7 ani, a avut și ea prima reacție. „M-am bucurat să o văd pe mama”, a spus micuța, după eliberarea Elenei Udrea.