„Totul este bine, familia mea a trecut printr-o perioadă foarte stresantă, aşa că am avut nevoie de timp pentru a-mi reveni, dar nu vă îngrijorați, voi reveni foarte curând”, le-a spus Britney fanilor.

Mesajul lui Britney Spears a venit după ce luni, mai mulți fani au protestat Los Angeles, cerând ca vedeta să fie externată din clinica de psihiatrie, unde este internată.

Îngrijorarea fanilor s-a accentuat și după ce în presă au apărut mai multe imagini cu vedeta care nu părea într-o formă prea bună atunci când a fost externată pentru o zi din clinica de psihiatrie pentru a petrece sărbătorile de Paști alături de familie.

Britney Spears seen out with her boyfriend Sam Asghari celebrating Easter Sunday yesterday ? pic.twitter.com/4q4er096xZ

— Derek (@DerekPlease) 22 aprilie 2019