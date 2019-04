Un grup de protestatari s-au adunat în faţa primăriei din West Hollywood. Oamenii țineau pancarte cu mesaje precum: „Free Britney” – „Eliberați-o pe Britney” şi „Truth Will Set Her Free” – „Adevărul o va elibera”, potrivit billboard.com.

Britney Spears protest happening right now! #helpbritney pic.twitter.com/E1luAXQsMu — KEN DOLL (@kendoll1111) 22 aprilie 2019

Protestul a fost transmis în direct pe YouTube, iar participanții au strigat: „Hey, ho, Larry Rudolf has got to go!” – „Larry Rudolf trebuie să plece”, făcând referire astfel la managerul artistei.

Britney Spears seen out with her boyfriend Sam Asghari celebrating Easter Sunday yesterday ? pic.twitter.com/4q4er096xZ — Derek (@DerekPlease) 22 aprilie 2019

În duminica Paştelui, Britney a primit o zi liberă pentru a sărbători cu familia, a scris revista People. Artista a fost fotografiată alături de iubitul ei, Sam Asghari.

Presa anunța, la începutul lunii aprilie, că Britney Spears s-a internat într-o clinică de psihiatrie, acolo unde va rămâne sub tratament timp de o lună.

Cântăreața, în vârsta 37 de ani, s-ar fi internat acolo pentru că a traversat o perioadă grea după ce tatăl ei, Jamie Spears, a fost operat de două ori la colon.

Britney a mai avut și în trecut probleme emoționale, ea suferind o serie de episoade depresive. În anul 2008, artista a trecut printr-o perioadă extrem de grea, după ce a pierdut custodia asupra celor doi copii ai ei în favoarea fostului soț, rapperul Kevin Federline.

The #FreeBritney protest is happening right now outside West Hollywood City Hall pic.twitter.com/S60ZQIEYmf — Greg W (@gregw_dj) 22 aprilie 2019

