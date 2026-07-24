Fiica iubitului Ancăi Țurcașiu a absolvit facultatea, iar toți oamenii dragi au fost alături de ea în această zi specială! Călin Șerban a radiat de fericire și mândrie când și-a văzut fiica absolventă!

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au participat, astăzi, la un eveniment extrem de special. Fiica mijlocie a acestuia a absolvit Facultatea de Arhitectură din București, iar vedeta și partenerul ei i-au fost alături.

fiica iubit Anca Turcasiu absolvireIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Un vis împlinit, un nou început ! Felicitări @mariairinaserban pentru absolvirea Facultății de Arhitectură! Suntem foarte mândri de tine, îți dorim să construiești cu pasiune și să ai parte de un viitor plin de satisfacții! P.S. Mândria din privirea unui tată spune totul!”, a scris Anca Țurcașiu, pe rețelele de socializare.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Deși se înțeleg de minune, aceștia au decis să nu facă pasul cel mare, preferând să nu devină soț și soție cu acte.

Am zis că nu facem asta. Ne-am legat pe veci așa, de ce să depunem niște acte, plus că fiecare dintre noi a fost căsătorit, pentru ce ne-ar trebui să ne legăm în felul acesta. Suntem amândoi bunici, ce ne-ar mai trebui”, a declarat Anca Țurcașiu, în emisiunea Furnicuțele.

Ce mănâncă Anca Țurcașiu pentru a se menține în formă

Anca Țurcașiu a postat zilele trecute pe pagina ei de Facebook un clip video prin care le arăta fanilor de pe rețelele de socializare ce mănâncă în serile de vară. Iar alimentele sunt unele ușoare și deloc greu de găsit în magazine sau la restaurante.

„Ce aleg eu să mănânc seară de seară din oferta atât de vastă și tentantă din bufetul suedez? Legume și proteină. Atât! N-am gena unei persoane slabe. Ca să mă mențin fac eforturi de-o viață. Dar și legumele sunt grozave, atunci când sunt gătite bine. Vă îmbrățișez, seară frumoasă! Și, poftă bună”, a scris Anca Țurcașiu în dreptul filmulețului de pe internet.

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