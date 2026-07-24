Starea deteriorată a vehiculului a fost motivul principal al sumei foarte mici de cumpărare

Mașina, lăsată în paragină și în care au pătruns șoareci, a fost cumpărată de tânăr la un preț simbolic, starea deteriorată a vehiculului fiind motivul principal al sumei foarte mici. Interiorul era plin de urme de rozătoare, iar plafonul ascundea cuiburi, ceea ce a făcut necesară o curățare completă și minuțioasă a întregului habitaclu, relatează Piatauto.md.

Pe lângă problemele estetice, vehiculul avea și o serie de defecțiuni tehnice. Proprietarul a fost nevoit să înlocuiască etrierele de frână, un modul ABS și planșa de bord, însă chiar și după aceste reparații, mașina încă afișa erori pe panoul de bord.

În plus, senzorii de ABS de la roți au trebuit schimbați, iar în timpul intervenției, amortizorul din față dreapta s-a defectat complet din cauza uzurii. Pentru a menține costurile scăzute, tânărul a schimbat doar acest amortizor, utilizând o unealtă pentru compresia arcului.

Printre alte reparații, a remediat și un mecanism defect al geamului șoferului prin înlocuirea unor piese din plastic, iar ulterior a instalat un sistem audio Alpine pentru o experiență mai plăcută la volan. Caroseria a trecut printr-un polish, iar elementele din plastic de pe barele de protecție au fost tratate termic pentru a-și recăpăta strălucirea inițială.

Care a fost costul total al reparațiilor

Tânărul a spus că cea mai dificilă parte a fost să scape de șoarecii care invadaseră mașina, astfel că a demontat toate piesele din interior, inclusiv plafonul.

După toate aceste intervenții, mașina a devenit complet funcțională și a trecut inspecția tehnică periodică (ITP), fiind pregătită să revină pe drumurile publice. Costul total al restaurării, incluzând prețul de achiziție, a fost de doar 436 de lire sterline, adică aproape 511 euro.

Într-un alt caz, un mecanic român din Marea Britanie a cumpărat cea mai ieftină Tesla Model S defectă, cu doar 4.500 de lire. Iată cât a investit în reparații.



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