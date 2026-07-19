Antena 1 a difuzat primele imagini din noul sezon „Insula Iubirii”. Radu Vâlcan, gazda proiectului încă de la primul episod, a dat de înțeles că vor fi extrem de multe momente de suspans.

Surprizele nu se opresc nici de această dată. Două dintre fostele ispite revin pe micul ecran. Mai exact, este vorba despre Marcel și George Jaguarul. De asemenea, va avea loc o premieră: va fi introdus testul poligraf. Astfel, vor ieși la iveală multe dintre secrete.

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„După o perioadă intensă, în care am trăit fiecare zi la maximum și am încheiat filmările pentru sezonul 10… vine liniștea aia pe care doar acasă o simți. Au fost zile grele, frumoase, obositoare și pline de emoții.

Dar, mai ales, au fost zile în care am avut lângă mine o echipă incredibilă. Le mulțumesc colegilor mei! Fără ei, nimic din ce am făcut acolo nu ar fi fost posibil. Energia, răbdarea, glumele, nervii, nopțile nedormite… toate ne-au adus aici”, a transmis Radu Vâlcan, după încheierea filmărilor, în urmă cu câteva luni.

Noul sezon aduce cinci cupluri noi, care vor accepta provocarea de a-și testa relația în fața ispitelor. Formatul păstrează elementele care l-au consacrat, de la ceremoniile focului și momentele tensionate până la răsturnările de situație care au marcat fiecare ediție.

Anunțul oficial despre sezonul 10 „Insula Iubirii”

Potrivit anunțului făcut de postul de televiziune, sezonul aniversar promite experiențe intense și schimbări care vor influența desfășurarea competiției. Gazda emisiunii, Radu Vâlcan, a transmis un mesaj odată cu anunțarea datei de lansare a noului sezon. „Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment! Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând!

Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas. Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii. Însă, toate la rândul lor. Din 23 iulie, ne vedem la Insula Iubirii – Reuniuni, iar din 4 septembrie, la Insula Iubirii, sezonul MAXIM”, a declarat Radu Vâlcan.

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