Fanii emisiunii „Insula iubirii” au aflat când începe sezonul 10 al reality-show-ului de la Antena 1. Noul sezon debutează pe 4 septembrie și promite povești intense, noi provocări și schimbări care vor pune la încercare relațiile celor cinci cupluri participante.

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Antena 1 a anunțat data lansării sezonului 10

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii emisiunii „Insula iubirii”. Antena 1 a anunțat oficial că sezonul cu numărul 10 va avea premiera pe 4 septembrie.

Noul sezon aduce cinci cupluri noi, care vor accepta provocarea de a-și testa relația în fața ispitelor. Formatul păstrează elementele care l-au consacrat, de la ceremoniile focului și momentele tensionate până la răsturnările de situație care au marcat fiecare ediție.

Potrivit anunțului făcut de postul de televiziune, sezonul aniversar promite experiențe intense și schimbări care vor influența desfășurarea competiției.

Cinci cupluri și noi provocări în sezonul aniversar

Din 4 septembrie, testul suprem al relațiilor aduce cinci cupluri noi față în față cu ispitele care fură priviri și stârnesc pasiuni, în sezonul MAXIM, cel cu numărul zece, din „Insula iubirii”.

Formatul revine cu bonfire-uri intense, emoții autentice și relații puse la încercare, completate de numeroase răsturnări de situație. În plus, realizatorii anunță că au pregătit elemente noi, care vor schimba regulile deja cunoscute ale show-ului.

Radu Vâlcan: „Promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând”

Gazda emisiunii, Radu Vâlcan, a transmis un mesaj odată cu anunțarea datei de lansare a noului sezon.

„Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment! Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând! Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas. Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii. Însă, toate la rândul lor. Din 23 iulie, ne vedem la Insula Iubirii – Reuniuni, iar din 4 septembrie, la Insula Iubirii, sezonul MAXIM”, a declarat Radu Vâlcan.

Până la noul sezon, telespectatorii vor urmări „Insula Iubirii – Reuniuni”

Înaintea debutului sezonului 10, fanii emisiunii vor putea urmări edițiile speciale „Insula Iubirii – Reuniuni”, care vor începe din 23 iulie.

Ulterior, din 4 septembrie, Antena 1 va difuza noul sezon al emisiunii, în care cinci cupluri vor trece prin testul fidelității, iar ispitele și provocările pregătite de producători vor pune la încercare relațiile concurenților.

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