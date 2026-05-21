Concurenții de la „Chefi la cuțite” au intrat în bucătărie pentru una dintre cele mai importante probe ale sezonului. Ultimul battle a avut o miză uriașă: calificarea directă în semifinală. Atmosfera a fost tensionată încă de la început, iar chefii au încercat să își ajute echipele prin strategii și amulete care au schimbat dinamica probei.

Chef Alexandru Sautner a anunțat încă de la început că nu va face concesii în această etapă a competiției. „Dragilor, suntem la ultimul battle, așa că o să încerc pe cât posibil să vă încurc, vă spun sincer și nu o să fiu milos astăzi. Am o satisfacție mare. Astăzi, când vă dau aceste ingrediente care vor fi folosite la zece minute câte unul, aș vrea să le văd în farfurii”, a spus Chef Alexandru Sautner.

Chef Orlando Zaharia a folosit o amuletă decisivă

Pe parcursul probei, Chef Orlando Zaharia a decis să folosească și el o amuletă care a pus presiune suplimentară pe celelalte echipe.

„Dacă e distracție, să fie distracție. Avem o amuletă care zice așa: ai puterea să legi un interval de 30 de minute din probă în care să muți celelalte trei echipe la bancurile adverse. Mai sunt 35 de minute din proba asta. Eu, băiat bun, vă dau 5 minute să faceți ce vreți voi. Atenție! Chefii vor rămâne la bancurile lor”, a spus Chef Orlando.

Schimbările din bucătărie au creat momente tensionate, iar concurenții au fost nevoiți să se adapteze rapid pentru a termina farfuriile la timp.

Echipa bej a câștigat și merge direct în semifinală

La finalul battle-ului, echipa bej, coordonată de Chef Ștefan Popescu, a reușit să obțină cel mai mare punctaj și să câștige confruntarea.

Astfel, cei trei concurenți din echipa bej au devenit primii semifinaliști ai sezonului 17 „Chefi la cuțite”. Victoria a venit după o probă extrem de echilibrată, în care diferențele dintre echipe au fost foarte mici.

Mesajul lui Chef Orlando Zaharia după eliminarea lui Darius Jecan

Ediția a adus și un moment emoționant după eliminarea lui Darius Jecan din competiție. Chef Orlando Zaharia i-a transmis un mesaj public fostului concurent din echipa sa.

„Eu vreau să îi spun că sunt tare mândru de el și de tot parcursul pe care l-a avut la Chefi la cuțite. Mă bucur enorm că a făcut parte din această echipă și sunt sigur că, dacă va păstra felul lui de a fi – modestia sinceră în suflet, blândețea în voce și tot felul lui de a fi – totul în viață se va rezolva”, a fost mesajul transmis de Orlando Zaharia.

Competiția continuă acum cu semifinala sezonului 17, unde lupta pentru marele premiu devine tot mai intensă.