Ieri, echipele de la „Chefi la cuțite”, sezon 12 au avut parte de primele probe. Din păcate, echipa portocalie, condusă de Sorin Bontea, și echipa turcoaz, condusă de Cătălin Scărlătescu au intrat la duel, prima probă a sezonului fiind câștigată de concurenții lui Florin Dumitrescu.

Ulterior, în urma jurizării, concurenții lui Sorin Bontea și ai lui Cătălin Scărlătescu și-au aflat notele de la Irina Fodor, iar emoțiile au crescut exponențial, pe măsură ce în platou au mai rămas tot mai puțini concurenți, scrie a1.ro.

Prima eliminare la „Chefi la cuțite”, sezonul 12

Bătălia decisivă a punctelor s-a dat între Mihaela Bărbosu din echipa portocalie a lui Sorin Bontea, Ioan Frățilă (nea Ion) tot din echipa portocalie și Raluca Hulubei, din echipa turcoaz a lui Cătălin Scărlătescu. Cu 8 puncte, concurenta lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Hulubei, s-a salvat, în timp ce Sorin Bontea a rămas cu doi dintre concurenți în față.

„Un șase și un șapte, dragii mei“, a anunțat prezentatoarea Irina Fodor. Cea care s-a salvat a fost Mihaela Bărbosu, iar Ioan Frățilă (nea Ion) din echipa portocalie a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”, sezonul 12.

Sorin Bontea, primele declarații după ce Ioan Frățilă a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”, sezonul 12

„Vai de mine (…) Am crezut eu… Ia uite ce am putut eu să fac. Nu, eu nu m-am gândit la așa ceva, că plec eu primul. Am zis că poate mâine, poimâine, am zis că poate ajung până în semifinală. Pentru mine s-a terminat «Chefi la cuțite». I-am dezamăgit, așa cred eu, că i-am dezamăgit”, a spus Ioan Frățilă, după ce a aflat că a părăsit competiția, conform spynews.ro.

Ulterior, Sorin Bontea a spus că îi pare rău că Ioan Frățilă a fost eliminat. „Primul duel pierdut, primul om plecat. Nu cred așa ceva (…) Să știți că neatenția se plătește. Cele mai slabe două farfurii au fost din echipa asta (…) Mi-a făcut mare plăcere să te am în echipă”, a fost reacția lui Sorin Bontea.

Cine e Ioan Frățilă, nea Ion, care a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”

Ioan Frățilă are 55 de ani și e din Sibiu, iar așa cum a declarat în preselecții, a stat toată viața în bucătărie. Încă de la prima întâlnire cu chefii a adus voia bună în platou și i-a cucerit pe jurați cu preparatul său tradițional mușchiuleț de porc ciobănesc, scrie wowbiz.ro.

A declarat că gătește de la 10 ani și că pentru el bucătăria înseamnă artă, dar și foarte multă muncă. Lucrează uneori de la ora 8 dimineața până la 12 noaptea, însă iubește ceea ce face și nu se poate lăsa de bucătărie. Momentul în care i s-a spus că poate lucra în bucătărie, încă de la o vârstă fragedă, a însemnat pentru el cel mai frumos moment.

Ioan Frățilă a lucrat și 9 ani în Germania, la un restaurant cu preparate specifice din rață.